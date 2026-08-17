แอปเปิลเตรียมปรับกฎการยินยอมใช้ข้อมูลแอป

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันแห่งชาติของเยอรมนี เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัท แอปเปิล จะทำการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการยิงโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟน และไอแพด ซึ่งถือเป็นการปิดฉากการสอบสวนที่ดำเนินมานานหลายปี
องค์กรกำกับดูแลของเยอรมนีพบว่า กรอบการทำงานด้านความโปร่งใสในการติดตามของแอป (App Tracking Transparency หรือ ATT) ของแอปเปิล ได้เปรียบตรงที่มีหน้าต่างขอความยินยอมที่เอื้อต่อแอปของตนเองมากกว่าแอปของผู้พัฒนาภายนอก ซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
แอปเปิลมีเวลา 4 เดือนในการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวหลังจากได้รับคำตัดสินอย่างเป็นทางการ โดยข้อผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้นยาวนาน 7 ปี และจะมีผู้ดูแลทรัพย์สิน คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ภายใต้ข้อผูกพันนี้ หน้าต่างป็อปอัปขอความยินยอมของแอปภายนอกจะต้องได้รับการออกแบบใหม่ โดยต้องตัดข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ชี้นำให้คนปฏิเสธออกไป และต้องปรับการใช้ภาษา รวมถึงดีไซน์ให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
นอกจากนี้ ผู้พัฒนาแอปภายนอกจะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการรวมคำขอความยินยอมตามข้อกำหนดของแอปเปิล เข้ากับหน้าต่างขอความยินยอมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
ทางแอปเปิลระบุว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลใช้บังคับในเกือบทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และบริษัทได้ทำการปรับแก้เนื้อหา รวมถึงงานดีไซน์ของหน้าต่างขอความยินยอมตามคำร้องขอของหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว
ทั้งนี้ บรรดาผู้พัฒนาแอปภายนอก ซึ่งรวมถึง เมตา แพลตฟอร์มส์ บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก มุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลผู้ใช้ที่แม่นยำ เพื่อนำไปใช้แสดงโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายบนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสร้างรายได้ได้มากกว่าแคมเปญโฆษณาแบบหว่านทั่วไป
ก่อนหน้านี้ ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีเคยลงโทษสั่งปรับแอปเปิลไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านยูโร และ 98.6 ล้านยูโร ตามลำดับ จากกรณีพิพาทเกี่ยวกับโครงสร้าง ATT ดังกล่าว
ที่มา รอยเตอร์