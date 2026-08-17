"ลาลา" อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน บ้านเรือนเสียหาย 100 หลังในฮาวาย

ประชากรผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 180,000 รายทั่วรัฐฮาวายยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ่ายวันอาทิตย์ (16 ส.ค.) หลังจากพายุเฮอริเคน "ลาลา" เคลื่อนตัวเฉียดเกาะบิ๊กไอแลนด์ ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
รายงานจากเว็บไซต์ poweroutage.us ระบุว่า ณ เวลา 15.30 น. มีผู้ใช้ไฟฟ้าไร้กระแสไฟทั่วฮาวายรวม 183,123 ราย
เจ้าหน้าที่รัฐแถลงข่าวในช่วงเช้าวันอาทิตย์ว่า ไฟฟ้าดับบนเกาะโออาฮู ซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด ลดลงจากมากกว่า 220,000 ราย เหลือประมาณ 130,000 รายแล้ว
จอช กรีน ผู้ว่าการรัฐฮาวาย เผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 100 หลัง
ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ (NHC) รายงานคำเตือนล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ว่า พายุลาลากำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตคาวายอี ด้วยความเร็วประมาณ 20 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว 65 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์พายุเฮอริเคนเล็กน้อย (เกณฑ์เฮอริเคนอยู่ที่ 73 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ยังคงมีการประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนในเขตคาวายอี ส่วนการแจ้งเตือนในเขตเมาอี และโออาฮูได้ยกเลิกไปแล้วในช่วงเช้าวันอาทิตย์
การคาดการณ์ของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่า หากพายุยังคงเคลื่อนตัวตามเส้นทางที่คาดไว้ มันจะเคลื่อนตัวพ้นหมู่เกาะฮาวายภายในเวลา 08.00 น. ของวันจันทร์
บริษัท ฮาวายเอียน อิเล็กทริก (Hawaiian Electric) ได้เตือนประชาชนตั้งแต่เย็นวันเสาร์ว่า การกู้ระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากลมพายุระดับเฮอริเคนพัดต้นไม้โค่นล้มและน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร
เจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งกล่าวว่า พายุลาลาได้พัดถอนกำลังเข้าถล่มหลายพื้นที่ของฮาวาย จนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน "ในแบบที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน"
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเรียกร้องให้ประชาชนอาศัยอยู่แต่ในบ้าน หลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
"วันนี้ไม่ใช่วันที่จะออกไปเที่ยวทะเล" เจ้าหน้าที่กล่าวเตือนระหว่างการแถลงข่าวในเช้าวันอาทิตย์
วิดีโอที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้านคมนาคมของฮาวายแสดงให้เห็นน้ำท่วมไหลทะลักเข้าท่วมถนนหนทาง ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่า มีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไป 2 หลัง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ณ เช้าวันอาทิตย์ มีประชาชนเข้าพักในศูนย์อพยพประมาณ 117 คน
กระทรวงคมนาคมฮาวายเปิดเผยว่า ท่าอากาศยานทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติแล้ว แต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้เดินทางตรวจสอบข้อมูลอัปเดตกับสายการบินโดยตรง
ที่มา รอยเตอร์