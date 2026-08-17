ใกล้ WW3! สื่อผู้ดีแฉ “มอสโก” แอบสร้างฐานลับยิงโดรนบินไกล 1,000 กม.ตั้งเป้าจู่โจมลึกเข้าดินแดน NATO หลัง “ลิทัวเนีย” เริ่มขุดสนามเพลาะติด “คาลินินกราด” ของรัสเซีย

เอเจนซีส์ – ภาพดาวเทียมล่าสุดพบมอสโกแอบสร้างฐานโดรนลับโดรนโจมตีไกลไม่ต่ำกว่า 59 แห่งตลอดแนวพรมแดนรัสเซีย-เบลารุส แหล่งข่าวกรองสหรัฐฯ-ยุโรปเชื่อมีเป้าหมายโจมตีลึกถึงในดินแดนนาโต โดรน Geran-5 พิสัยทำการไกล 1,000 ก.ม รัศมีทำการตั้งแต่โปแลนด์ ฟินแลนด์ ตุรกี ไปจนถึงกรีซ หลังก่อนหน้าลิทัวเนียเริ่มขุดเพลาะสนามกว้าง 20 เมตรติดคาลินินกราด ดินแดนในยุโรปของรัสเซีย
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(17 ส.ค)ว่า รายงานสอบสวนของเดลีเทเลกราฟสามารถยืนยันได้ว่า มอสโกเพิ่งสร้างฐานลับยิงโดรนใหม่ไม่ต่ำกว่า 10 แห่งสำหรับโดรนพิสัยไกลที่มีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนประเทศนาโต
พบว่าบางส่วนได้ใช้เพื่อโจมตียูเครนแล้วก่อนหน้า
อ้างอิงจากเอกสารรั่วและภาพถ่ายดาวเทียม เดลีเทเลกราฟค้นพบว่ามีฐานยิงแบบรางติดตั้งใหม่ไม่ต่ำกว่า 59 แห่งสำหรับโดรนแบบปีกเครื่องบินแทนที่จะเป็นการขึ้นเทคออฟแบบรันเวย์ตามปกติ
ฐานดังกล่าวผุดขึ้นอย่างลับๆตลอดแนวพรมแดนติดเบลารุสและยูเครน
บรรดานักวิเคราะห์ต่างออกมาเตือนว่า เทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถถูกใช้ในการสงครามกับยุโรป โดยมีบางส่วนของฐานยิงโดรนลับรัสเซียมีพิสัยทำการจ่อกรุงวอซอ โปแลนด์
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองลับอเมริกันและข่าวกรองลับยุโรปมองว่า รัสเซียอาจใช้การยั่วยุทางอาวุธต่อดินแดนโปแลนด์ ตั้งแต่มิสไซล์ไปถึงโดรนเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ หรืออาจโจมตีก่อนกลบเกลื่อนว่าเป็นฝีมือของเคียฟ
นิววอยซ์ออฟยูเครนรายงานว่า ภาพกราฟฟิกที่เผยแพร่โดยเดลีเทเลกราฟแสดงให้เห็นชาติสมาชิกนาโตอยู่ในพิสัยทำการโดรน Geran-5 รุ่นล่าสุดของรัสเซียที่มีพิสัยทำการไกล 1,000 ก.มจากฐานยิงในดินแดนรัสเซีย หรือเขตยึดครองยูเครน
ไปที่เป้าหมายโจมตี Geran-5 ใน NATO ตั้งแต่ โปแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ โรมาเนีย บัลกาเรีย ตุรกี บางส่วนของกรีซ ฮังการี และสโลวาเกีย
ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเปิดเผยการเพิ่มจำนวนอย่างมหาศาลของโดรนไฮเทครัสเซีย ที่ไซต์คลังแสงแห่งหนึ่งมีโดรนมากกว่า 1,000 ลำถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง
RBC-ยูเครนชี้ว่า โดรน Geran-4 และ Geran-5 นั้นมีความเร็วเพียงพอที่จะหลบหลีกระบบต่อต้านอากาศยานไปได้พร้อมกับสามารถบรรทุกระเบิดได้สูงสุด 90 ก.ก
ข่าวการติดตั้งรางยิงโดรน Geran ของรัสเซียเกิดขึ้นหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาลิทัวเนียในภูมิภาคบอลติกประกาศเริ่มขุดสนามเพลาะติดเบลารุสและคาลินินกราด ดินแดนในยุโรปของรัสเซีย
เดลีเอ็กซเพรสรายงานก่อนหน้าว่า ลิทัวเนียวันพุธ(12)ออกมายืนยันว่า จะเริ่มการขุดสนามเพลาะกว้าง 20 เมตรตลอดแนวพรมแดนติดเบลารุสและคาลินินกราดจริง
เป็นการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงแผนวิศวกรรมการป้องกันประเทศใหม่
ในพื้นที่ตามกำหนดของกองทัพลิทัวเนียที่จะเป็นโซนปฎิบัติการ สนามเพลาะอาจมีความกว้างถึง 150 เมตร การก่อสร้างแนวการป้องกันมีกำหนดที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2028 โดยใช้งบก่อสร้างราว 50 ล้านยูโร
เดลีเอ็กซเพรสรายงานว่า ในเวลาเดียวกันโปแลนด์กำลังก่อสร้างโครงการโล่ตะวันออก(East Shield) ตลอดแนวพรมแดนโปแลนด์-เบลารุสและคาลินินกราดไปพร้อมกัน ส่วนเอสโตเนียยังคงเดินหน้าติดตั้งบังเกอร์หลายร้อยแห่งและหลุมดินดักรถถังอีกหลายสิบแห่งเตรียมรับการรุกรานจากรัสเซียในอนาคต