ยอดดับแผ่นดินอินไหวพุ่งเกือบ 70 หลังอินโดฯเจออาฟเตอร์ช็อกรอบใหม่แรง 5.6 แมกนิจูดขวางการกู้ภัย

เอเจนซีส์ – ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวทางตะวันออกของอินโดนีเซียเพิ่มมาอยู่ที่ 68 คนล่าสุด หลังอาฟเตอร์ช็อกเกิดรอบใหม่เช้าวันจันทร์(17 ส.ค)แรง 5.6 แมกนิจูดเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาและช่วยชีวิตเหยื่อที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานวันนี้(17 ส.ค)ว่า ประชาชนอินโดนีเซียเกือบ 13,000 คนต้องอพยพย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังแผ่นดินไหววันเสาร์(15)ความแรง 7.7 แมกนิจูดที่ตามมาที่เกาะโฟลเรส(island of Flores) เกาะหลักของจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก
เกิดอาฟเตอร์ช็อกไม่ต่ำกว่า 1,600 ครั้งตามมาในจังหวัดหลังจากวันเสาร์(15)
อาฟเตอร์ช็อกล่าสุดวันจันทร์(17)เกิดขึ้นในตอนเช้ามีความแรง 5.6 แมกนิจูด อ้างอิงจากสำนักงานธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซีย
แต่ทว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุอาฟเตอร์ช็อกนี้
ด้าน เบอร์ตัน เอสพี พันไจตัน (Berton SP Panjaitan) เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียคืนวันจันทร์(17)ออกมายืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก 54 รายมาอยู่ที่ 68 ราย และอีกไม่ต่ำกว่า 200 คนได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังพบว่าบ้านไม่ต่ำกว่า 1,300 หลังได้รับความเสียหาย และบ้านประชาชนเกือบ 250 หลังถูกทำลายเกือบทั้งหมดแค่เฉพาะบนเกาะโฟลเรส อ้างอิงจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดเซีย
มีการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์หนัก 275 ตันออกไปพื้นที่เกิดภัยพิบัติด้วยเครื่องบิน 10 ลำ
แต่ทว่าความท้าทายทางโลจิสติกทำให้การส่งของบรรเทาทุกข์มีความล่าช้าไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ริดวาน โซบรี คาร์มาน (Ridwan Sobri Carman) หัวหน้าผู้จัดการภัยพิบัติขององค์การกาชาดอินโดนีเซีย เปิดเผนยว่า การเข้าถึงชุมชนที่โดนตัดขาดเริ่มดีขึ้นที่หมายความว่า กาชาดแดนอิเหนาหวังว่าจะสามารถเข้าไปช่วยอพยพและการช่วยเหลือการปฐมพยาบาล
“ทีมของพวกเราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าท้องถิ่นใน 7 เขตเพื่อเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินถล่ม” เขากล่าว
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียชี้ว่า ระหว่างพิธีฉลองวันชาติอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาในวันจันทร์(17) ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต ได้ร้องขอให้ประชาชนสวดภาวนาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกและส่วนอื่นๆของประเทศ