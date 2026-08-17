ยูเครนจัดหนัก! งัดโดรนที่ผลิตใน 'อังกฤษ' โจมตีเป้าหมายในรัสเซียครั้งแรก โกดัง Wildberries โดนถล่มวอด

โดรนที่ผลิตโดยบริษัทอังกฤษ 2 รายถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมในแผ่นดินใหญ่รัสเซียอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก โดยสถานที่เป้าหมายรวมถึงโรงกลั่นน้ำมัน และคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซและค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ Wildberries
การโจมตีดังกล่าวซึ่งถูกรายงานครั้งแรกโดยหนังสือพิมพ์ Sunday Times ระบุว่าก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 35,000 ล้านปอนด์ แหล่งข่าวทางทหารที่น่าเชื่อถือยืนยันกับ BBC ว่า มีการนำโดรนของสหราชอาณาจักรไปใช้จริง
เดอะการ์เดียนอ้างรายงานด้านกลาโหมซึ่งระบุว่า ยูเครนได้นำโดรนพิสัยไกลที่ได้รับมอบจากบริษัทด้านกลาโหมของอังกฤษมาใช้งาน ซึ่งรวมถึงโดรนรุ่น "Nyan" ที่ผลิตในวิลต์เชียร์ (พัฒนาโดย Callen-Lenz ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BAE Systems) โดยโดรนรุ่นนี้มีพิสัยปฏิบัติการไกลกว่า 600 ไมล์
ก่อนหน้านี้ มีการใช้ขีปนาวุธ Storm Shadow ที่ผลิตโดยอังกฤษในความขัดแย้งนี้ ทว่าการโจมตีครั้งใหม่นี้ให้ผลลัพธ์ที่เด็ดขาดรุนแรงมากกว่า
มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า โดรนที่ใช้ส่วนประกอบและโครงสร้างของสหราชอาณาจักรถูกนำไปใช้โจมตีดินแดนรัสเซีย รวมถึงคลังเชื้อเพลิงในเขตคาเมนสกีของภูมิภาครอสตอฟ
ในเดือนเมษายน กระทรวงกลาโหมอังกฤษ (MoD) ประกาศว่าจะจัดหาโดรนหลายหมื่นลำให้กับยูเครน รวมถึงอุปกรณ์โจมตีระยะไกล ซึ่งเป็นแพกเกจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
กระทรวงกลาโหมชี้ว่า การสนับสนุนยูเครนนั้น "แน่วแน่" และอังกฤษจะยืนเคียงข้างพันธมิตร "จนกว่าจะได้รับชัยชนะ"
โฆษกกระทรวงระบุด้วยว่าว่า "เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่ยูเครนต้องการ เพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานอย่างผิดกฎหมายของ ปูติน ซึ่งรวมถึงโดรนกว่า 150,000 ลำในปีนี้ อุปกรณ์พรางตัว Stone Cloak ที่ล้ำสมัยซึ่งขัดขวางระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย และขีปนาวุธร่อนราคาประหยัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16) นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกกล่าวว่า มีโดรนยูเครนประมาณ 600 ลำถูกปล่อยเข้าไปยังเมืองแห่งนี้ในชั่วข้ามคืน โดยประมาณ 1 ใน 3 ของโดรนถูกทำลาย และมีผู้บาดเจ็บ 3 คน
โกดังสินค้าของ Wildberries บริษัทค้าปลีกออนไลน์ของรัสเซียก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน โดย Wildberries ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะ Amazon เวอร์ชั่นรัสเซีย ถูกยูเครนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เดือน ก.ค.
เคียฟแถลงในเวลานั้นว่า เป้าหมายคือศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่รัสเซียใช้ซื้ออุปกรณ์ทางทหาร และขัดขวางการจัดส่งเสบียงให้กับกองทัพรัสเซีย
การโจมตีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของเคียฟ ซึ่งเรียกว่า "มาตรการคว่ำบาตรระยะยาว" โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายระบบโลจิสติกส์ในยามสงคราม โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และห่วงโซ่อุปทานสินค้าสองวัตถุประสงค์ของรัสเซีย โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบขีปนาวุธที่ถูกจำกัดโดยชาติตะวันตกอย่างเคร่งครัด
ที่มา: บีบีซี