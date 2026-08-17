ฝนตกหนักในเกาหลีใต้ทำ 'ดินถล่ม' ใส่อพาร์ตเมนต์ เสียชีวิต 1 ราย-เจ็บ 3

เกิดเหตุดินถล่มในเกาหลีใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย หลังภาคใต้ของประเทศเผชิญกับฝนที่ตกหนัก
สำนักข่าว Yonhap รายงานวันนี้ (17 ส.ค.) ว่า ดินถล่มเกิดขึ้นที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกอเจ (Geoje) จังหวัดคยองซังใต้ ทำให้ชั้นแรกของอาคารถูกฝังอยู่ใต้ดิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้พักอาศัย 3 คนออกมาจากอาคารได้ แต่ต่อมาพบว่า 1 คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในบางส่วนของภาคใต้ ซึ่งบางพื้นที่บันทึกปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 800 มิลลิเมตร (31.5 นิ้ว) พร้อมกับฟ้าร้องและฟ้าผ่าตั้งแต่วันเสาร์ (15)
ในเมืองกอเจซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางใต้ใกล้กับปูซาน แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่ง และถนนหลายสายถูกน้ำท่วม ทำให้การจราจรติดขัดและมีผู้คนติดอยู่
กระทรวงความปลอดภัยเกาหลีใต้ระบุในคำแถลงวันนี้ (17) ว่า ประชาชนประมาณ 100 คนในเมืองกอเจกำลังถูกอพยพ เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มเพิ่มเติม ใฝขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือประชาชน 20 คนที่ติดอยู่ในพื้นที่
ที่มา: รอยเตอร์