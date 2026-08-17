อิหร่านตั้งรางวัล $30,000 สำหรับผู้ที่จับกุม-ปลิดชีพทหารสหรัฐฯ ถ้าผู้หญิงทำได้ 'สองเท่า'

กองทัพอิหร่านประกาศเมื่อวันอาทิตย์ (16 ส.ค.) ว่า จะมอบเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการสังหารหรือจับกุมทหารสหรัฐฯ โดยจะเพิ่มรางวัลให้เป็นสองเท่า หากผู้กระทำเป็นหญิง
พล.อ. อามีร์ ฮาตามี ผู้บัญชาการกองทัพอิหร่าน กล่าวว่า แผนดังกล่าวจัดทำขึ้นหลังจากได้รับ "คำร้องขอจำนวนมาก" จากประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วม ตามรายงานของสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่าน
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังไม่ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านในช่วงสงครามตะวันออกกลาง ยกเว้นภารกิจช่วยเหลือทหารอากาศอเมริกันที่ถูกยิงตกในเดือน เม.ย.
ฮาตามี ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่ หรือเวลาที่คาดว่าจะมีการสังหารหรือจับกุมทหารอเมริกัน
“ใครก็ตามที่สังหารหรือจับกุมและส่งตัวทหารอเมริกันที่รุกราน จะได้รับรางวัลเทียบเท่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5 พันล้านโทมาน จากกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” ฮาตามี กล่าว โดยใช้หน่วยที่ไม่เป็นทางการซึ่งเทียบเท่ากับ 10,000 เรียลอิหร่าน
“สตรีชาวอิหร่านผู้กล้าหาญที่กระทำเช่นนั้นจะได้รับรางวัลเป็นสองเท่า” เขากล่าวเสริม
ฮาตามี ย้ำข้อเรียกร้องของอิหร่านให้สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากตะวันออกกลาง และกล่าวว่า "พวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซีย อ่าวโอมาน หรือช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไปแล้ว"
สงครามระหว่างเตหะรานและวอชิงตันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. เมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีอิหร่านและสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของเตหะราน
เพียงหนึ่งเดือนเศษหลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้น สหรัฐฯ ได้เปิดภารกิจครั้งใหญ่เพื่อช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่ F-15 โดยมีทหารสหรัฐฯ ประมาณ 200 นาย และเครื่องบินมากกว่า 170 ลำ เร่งค้นหานักบินคนดังกล่าวให้ทันกองกำลังอิหร่าน
ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ ทหารอิหร่านได้สร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน A-10 ซึ่งถูกนำมาลงจอดฉุกเฉินในดินแดนที่เป็นมิตร มีรายงานว่าสหรัฐฯ ยังได้ละทิ้งและทำลายเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจนี้ รวมถึงเครื่องบินขนส่ง C-130 ด้วย
หลายวันก่อนหน้านั้น นักบินของเครื่องบิน F-15 ได้รับการช่วยเหลือจากลูกเรือเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจขนาดย่อมกว่า
ต่อมาสงครามได้ถูกระงับชั่วคราวในเดือน เม.ย. หลังจากการสู้รบเกือบ 40 วัน ตามด้วยกรอบการเจรจาสันติภาพในเดือน มิ.ย. ซึ่งต่อมาก็ล้มเหลว
อิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงยิงปะทะกันเป็นระยะๆ โดยการสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคใต้ของอิหร่านและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
การติดต่อทางอ้อมระหว่างทั้งสองฝ่ายผ่านตัวกลางยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าทางการทูตใดๆ อิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องสำหรับการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการเรียกค่าเสียหายจากสงครามด้วย
จำนวนทหารสหรัฐที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอยู่ที่ 17 นาย โดยการเสียชีวิตล่าสุดเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. ทหารเหล่านี้เสียชีวิตนอกประเทศอิหร่านทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในจอร์แดนและอิรัก
ที่มา: เอเอฟพี