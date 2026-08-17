อิหร่านล้อกันสนุก!ทั้งเย้ยหยัน-โพสต์ภาพตัดต่อ ทรัมป์กลัวตายซุกรถขนอาหาร

อิหร่านได้ทีล้อเลียนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต่อรายงานข่าวที่ระบุว่าเขาถูกเคลื่อนย้ายอย่างลับๆจากแอร์ฟอร์ซวันไปขึ้นเครื่องบินทหารลำหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่า โดยใช้รถขนอาหารในปฏิบัติการตบตา ระหว่างเดินทางออกจากตุรกี เมื่อเดือนที่แล้ว ส.ส.ระดับอาวุโสรายหนึ่งของเตหะราน ใช้โอกาสนี้เหน็บแนมบอกว่าผู้นำอเมริกาควรกังวลความปลอดภัยตนเองมากกว่า แทนที่จะมัวมาเกทับกล่าวอ้างไม่รู้จบเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกันสถานทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ก็โพสต์ภาพตัดต่อเย้ยหยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐภาอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เย้ยหยันประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรง หลังรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการลับด้านความมั่นคงอันน่าตกตะลึง ระหว่างที่ ทรัมป์ กำลังเดินทางออกจากกรุงอังการา เมื่อเดือนที่แล้ว ปรากฏออกมา "ประธานาธิบดีสหรัฐฯควรกังวลความปลอดภัยของตนเอง มากกว่าจะมาเกทับไม่รู้จบสิ้นในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนที่ท้ายที่สุดแล้ว จะต้องลงเอยด้วยการไปหลบซ่อนตัวอยู่ในรถเข็นอาหาร"
ส่วนสถานทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ซึ่งมักออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ อยู่เป็นประจำ ได้โพสต์ๆหนึ่งที่เป็นการเย้ยหยันผู้นำสหรัฐฯอย่างเจ็บแสบ โดยสถานทูตแห่งนี้แชร์ภาพที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้าง เป็นภาพ ทรัมป์ กำลังซ่อนตัวในรถเข็นอาหาร พร้อมกับเขียนข้อความว่า "อีกไม่นานเขาจะถูกซ่อนไว้ในถังขยะ"
เสียงเย้ยหยันเหล่านี้มีออกมา ในขณะที่เตหะรานและวอชิงตันยังคงออกถ้อยแถลงตอบโต้กันไปมาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำที่สำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซ จะกลายมาเป็นดินแดนของสหรัฐฯ หลังจากอเมริกาเอาชนะอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทรัมป์ พูดในเรื่องดังกล่าว ณ เวทีปราศรัยทางการเมืองในรัฐนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์(14ส.ค.) โดยประกาศกร้าวว่า "เร็วๆนี้ ผมจะประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ เป็นดินแดนของอเมริกา ผมพูดจริง" อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา สำนักข่าวเอเอฟพีอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ชี้แจงว่า ทรัมป์ แค่พูดติดตลกเท่านั้น
กระนั้น อิหร่านตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ประกาศกร้าวว่าน่านน้ำแห่งนี้ยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของเตหะราน "ช่องแคบฮอร์มุซเคยเป็นของอิหร่าน เป็นของอิหร่าน และจะยังคงเป็นของอิหร่านต่อไป ช่องแคบแห่งนี้จะปิดหรือเปิดภายใต้คำบัญชาของอิหร่านเท่านั้น"
(ที่มา:นิวส์18/เฟิร์สโพสต์)