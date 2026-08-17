ยอมเสียฟอร์ม!สื่อรัสเซียแฉUSคิดก๊อปปี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ หลังของอเมริกาเหลวไม่เป็นท่าถูกอิหร่านถล่มยับ

สหรัฐฯกำลังจับจ้องไปที่เทคโนโลยีป้องกันตนเองของรัสเซีย ในขณะที่พวกเขากำลังหาทางพัฒนาเรดาร์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ตามหลังประสบความสูญเสียอย่างหนักระหว่างทำศึกสงครามกับอิหร่าน จากรายงานของสื่อด้านการทหาร Military Watch ระบุระบบเรดาร์ THAAD รุ่นใหม่กำลังจะได้รับการติดตั้งแพลตฟอร์มเซ็นเซอร์เคลื่อนที่ ทำหน้าที่แบบเดียวกับที่ติดตั้งแต่เดิมในระบบ S-300 และ S-400 ของรัสเซีย
รายงานข่าวหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ทำลายเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลาร์ ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ที่อิสราเอลและสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงหลายเดือนกุมภาพันธ์
ในความสูญเสียเหล่านั้น รวมไปถึงระบบเรดาร์มูลค่าต่ำอย่าง AN/TPS-59 ที่มีราคาอยู่ที่ระบบละ 70 ล้านดอลลาร์ ไปจนถึงระบบเรดาร์ AN/FPS-132 หนึ่งระบบและระบบเรดาร์เคลื่อนไหว AN/TPY-2 ระบบเรดาร์ภาคพื้นดินเคลื่อนย้ายได้ย่านความถี่ X-band ความละเอียดสูง อันทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์หลักของระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ซึ่งแต่ละระบบมีมูลค่ามากกวา 1,000 ล้านดอลาร์
การที่เรดาร์ทั้งหลายเหล่านั้นถูกทำลาย ได้ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อขีดความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ของกองกำลังสหรัฐฯและเหล่าพันธมิตร ตามรายงานของ Military Watch นิตยสารที่มุ่งเน้นด้านการทหาร
Military Watch เปิดเผยว่าจากที่ได้รับรายงาน สหรัฐฯอาจปรับเปลี่ยนแนวทางจากแนวคิดแบบตะวันตกดั้งเดิม เกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ครบวงจรในตัวเอง รวมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในจุดเดียว มาเป็นให้ระบบเรดาร์ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในเครือข่ายที่กว้างขวาง เปิดทางให้เซ็นเซอร์เคลื่อนที่สามารถตรวจจับเป้าหมายและถ่ายทอดข้อมูลไปยังแท่นยิงที่อยู่ห่างไกล เป็นการแยกเรดาร์หรือเซนเซอร์ตรวจจับให้อยู่ห่างจากแท่นยิงขีปนาวุธ
รายงานข่าวของอาร์ทีนิวส์ สื่อมวลชนรัสเซีย ระบุว่าแนวคิดดังกล่าวคล้ายกับโครงสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย และระบบบัญชาการรบเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธแบบบูรณาการ (IBCS) ของสหรัฐฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอาวุธต่างๆ เข้าด้วยกัน
Military Watch ระบุว่าการที่เรดาร์ถูกทำลาย บีบให้สหรัฐฯและอิสราเอลหันไปพึ่งพาระบบเรดาร์ที่ติดตั้งบนเรืออย่างหนัก เช่นเดียวกับสถานีเรดาร์ AN/TPY-2 ในตุรกี
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าการโจมตีทงอากาศของอิหร่านได้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางทหารและที่ตั้งทางทหารของอเมริกา อย่างน้อยๆ 13,000 ล้านดอลลาร์ ในตะวันออกกลาง นับตั้งแต่อิสราเอลกับสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
เตหะรานทำการโจมตีตอบโต้ทางอากาศ ด้วยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า 2,000 ลูก ก่อความเสียหายแก่ที่ตั้งต่างๆอย่างน้อย 20 แห่งใน 8 ประเทศ ที่ถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้วอิหร่านยังก่อความเสียหายและเครื่องบินของกองทัพอเมริกาอีกมากกว่า 42 ลำ ในนั้นหลายลำถูกเล่นงานขณะกำลังจอดอยู่ตามฐานทัพอากาศทั้งหลาย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)