“ฮิโรชิ โอกูดะ” อดีตซีอีโอโตโยต้าเบื้องหลังความสำเร็จ "โตโยต้าไฮบริด Prius" เปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลก เสียชีวิตในวัย 93

เอพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ฮิโรชิ โอกูดะ (Hiroshi Okuda) อดีตซีอีโอใหญ่โตโยต้า บืดารถไฮบริด Prius (พริอุส) ผลักดันสู่ตลาดเมื่อปี 1997 ทำให้ค่ายรถโตโยต้าทะยานก้าวสู่ระดับชั้นนำของโลกเสียชีวิตในวัย 93 ปี
เอพีรายงานวันพุธ(12 ส.ค)ว่า โฆษกบริษัทโตโยต้า ชิโนะ ยามาดะ (Shino Yamada) ยืนยันข่าวการเสียชีวิตในวันพุธ(12)ที่ว่า อดีตประธานบริหารโตโยต้า ฮิโรชิ โอกูดะ (Hiroshi Okuda)ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นผู้นำรถโตโยต้าไฮบริด Prius สู่ตลาดโลกได้เสียชีวิตในวัย 93 ปี
โอกูดะเกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ปี 1932 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ปี 2026 เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวจาการ์ตาประกาศผลักดันให้โตโยต้าย้ายฐานการผลิตจาก “ไทย” มาที่ “อินโดนีเซีย” ทั้งหมดรวมซัพพลายเน็ตเวิร์กของอุตสาหกรรมยานยนต์
โอกูดะดำรงตำแหน่งประธานและเวลาต่อมาประธานกรรมการบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป (Toyota Motor Corp.)จากปี 1995
และถูกจดจำไปทั่วโลกว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนารถไฮบริดโตโยต้ารุ่น Prius (พริอุส) แนะนำสู่ตลาดเมื่อปี 1997 เป็นรุ่นที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำหน้าในช่วงเวลานั้น
โตโยต้ารุ่น Prius กลายเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งหน้าสู่การขับขี่แบบปลอดมลพิษ โดยที่โอกูดะอยู่เบื้องหลังช่วยทำให้โตโยต้ากลายเป็นแบรนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับค่ายรถที่ประหยัดพลังงานเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันปรับตัวพุ่งสูง
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษ ที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันระบุว่า รถไฮบริดที่ใช้ทั้งน้ำมันและระบบไฟฟ้าจากแบตเตอร์รีกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ไม่เหมือนใครหลังจากที่รถน้ำมันระบบสันดาปนั้นเป็นผู้กำหนดวงการรถยนต์มาตลอดร่วม 100 ปี
“ก่อนที่ผมจะเป็นประธาน บริษัทโตโยต้าถูกมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมมาก” โอกูดะเคยกล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง และเสริมว่า “ดังนั้นผมจึงพยานามที่จะทำให้พวกเรามีความดุดันมากขึ้น”
สื่ออังกฤษชี้ว่า ไม่มีการเปิดเผยมากต่อสาธารณะสำหรับตระกูลของโอกูดะ โดยน้องชายของเขส ทซึโตมุ โอกูดะ (Tsutomu Okuda) เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารห้างไดมารู กรุ๊ป (Daimaru retail group) ชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ครั้งหนึ่งเคยเปิดสาขาในไทยเป็นที่รู้จักในชื่อไทยไดมารูแถวย่านราชประสงค์ แต่ปิดไป อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้าไดมารูยังคงเปิดให้บริการในญี่ปุ่นเช่น กรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร