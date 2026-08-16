ญี่ปุ่นตั้งเป้าส่งยานสู่ดวงจันทร์ของดาวอังคาร เพื่อไขปริศนาต้นกำเนิดระบบสุริยะ

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นกำลังเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจไปดวงจันทร์ของดาวอังคารเพื่อเก็บตัวอย่างวัตถุ ซึ่งอาจช่วยไขปริศนาต้นกำเนิดของระบบสุริยะและสิ่งมีชีวิตบนโลก แม้ว่าคู่แข่งจากจีนจะตั้งเป้าเดินทางกลับถึงโลกให้ได้ก่อนก็ตาม
ภารกิจ Martian Moons eXploration (MMX) ด้วยยานไร้คนขับ มีกำหนดปล่อยตัวจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และอาจเป็นการวางรากฐานของมนุษย์ในอนาคต สำหรับการเดินทางไปเยือนดาวเคราะห์สีแดง
ยานอวกาศลำนี้ ซึ่งได้รับการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (13 ส.ค.) จะโคจรรอบดาวอังคารเป็นเวลาประมาณ 3 ปี และจะพยายามลงจอดบนดวงจันทร์โฟบอส (Phobos)
ยานจะทำการเก็บตัวอย่างวัตถุจากพื้นผิวของโฟบอสอย่างน้อย 10 กรัม ในขณะที่หุ่นยนต์สำรวจ IDEFIX (ชื่อภาษาฝรั่งเศสของสุนัขตัวโปรดของแอสเทอริกซ์ ตัวการ์ตูนฮีโรชื่อดัง) จะทำหน้าที่สำรวจบนพื้นผิว
นอกจากนี้ ยานอวกาศจะทำการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ดีมอส (Deimos) ซึ่งเป็นดวงจันทร์อีกดวงของดาวอังคารโดยไม่มีการลงจอด ก่อนที่แคปซูลนำส่งตัวอย่างจะเดินทางกลับมายังโลกและลงจอดในประเทศออสเตรเลียช่วงปี 2031
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) หวังว่าภารกิจนี้จะช่วยเปิดเผยกระบวนการก่อตัวของดาวอังคารและดวงจันทร์บริวาร ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการทำความเข้าใจกำเนิดของระบบสุริยะ
สมมติฐานหนึ่งเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดวงจันทร์ดาวอังคารคือ "สมมติฐานการชนครั้งใหญ่" (giant impact) ซึ่งมีแนวคิดว่าพวกมันก่อตัวขึ้นหลังจากมีวัตถุพุ่งชนดาวอังคาร
ในขณะเดียวกันก็ยังมี"สมมติฐานการดึงดูด" (capture) ซึ่งสันนิษฐานว่าดวงจันทร์เหล่านี้คือดาวเคราะห์น้อยจากระบบสุริยะชั้นนอกที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารดึงดูดเอาไว้
JAXA ระบุว่า การพิสูจน์ว่าสมมติฐานใดถูกต้องจะช่วยเปิดเผยว่า "สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ได้อย่างไร" ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ 4 ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร
"MMX จะช่วยอธิบายกลไกการส่งผ่านที่ลำเลียงน้ำ สารระเหยง่าย และสารอินทรีย์จากระบบสุริยะชั้นนอกไปยังภูมิภาคดาวเคราะห์ชั้นใน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจมีบทบาทสำคัญในการทำให้ดาวเคราะห์เหล่านี้เอื้อต่อการดำรงชีวิต" แพทริก มีเชล นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ทำงานในโครงการ IDEFIX กล่าว
"หากโฟบอสและดีมอสเป็นเศษซากของระบบลำเลียงยุคแรกเริ่มเหล่านี้จริง พวกมันอาจกุมเบาะแสไปสู่ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต หรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นคือ เบาะแสการลำเลียงวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์" เขากล่าวกับ AFP
JAXA กล่าวเสริมว่า ภารกิจนี้จะสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้โฟบอสเป็น "สถานีอวกาศธรรมชาติ" โดยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไป-กลับดาวอังคาร ซึ่งเป็นสิ่ง "จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในการสำรวจดาวอังคาร"
MMX เป็นความร่วมมือระหว่าง JAXA กับศูนย์ศึกษาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (CNES), ศูนย์การบินและอวกาศเยอรมนี (DLR), องค์การนาซา (NASA) และองค์การอวกาศยุโรป (ESA) รวมถึงมหาวิทยาลัยและบริษัทเทคโนโลยีอีกจำนวนมาก
อากินาริ อุเอฮาระ วิศวกรจากมิตซูบิชิ อิเล็คทริก เปิดเผยว่า การพัฒนาขาลงจอดของยานมีความยากเป็นพิเศษ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์โฟบอสนั้นต่ำมาก
"เราต้องป้องกันไม่ให้ยานล้ม โดยออกแบบให้ขาลงจอดช่วยดูดซับแรงกระแทกขณะสัมผัสพื้นผิว" อุเอฮาระ กล่าว
ก่อนหน้านี้ ยานสำรวจ SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) แบบไร้คนขับของญี่ปุ่น หรือฉายา "Moon Sniper" เคยพลิกคว่ำหลังจากลงจอดบนดวงจันทร์ของโลกในปี 2024 แต่ยังสามารถส่งข้อมูลกลับมาและอยู่รอดผ่านคืนอันหนาวเย็นบนดวงจันทร์ที่ยาวนานสองสัปดาห์มาได้หลายครั้ง
ญี่ปุ่นยังมีประสบการณ์ในการนำตัวอย่างกลับมาจากอวกาศ รวมถึงยาน Hayabusa-2 ของ JAXA ซึ่งนำหินและฝุ่นหนัก 5.4 กรัมที่เก็บจากดาวเคราะห์น้อยซึ่งอยู่ห่างจากโลกหลายร้อยล้านกิโลเมตรกลับมาได้สำเร็จในปี 2020
อย่างไรก็ตาม MMX ไม่ใช่ภารกิจดาวอังคารเพียงภารกิจเดียวที่พยายามนำวัตถุกลับมายังโลก
หุ่นยนต์สำรวจ Perseverance ของนาซา ซึ่งตระเวนสำรวจดาวอังคารมาตั้งแต่ปี 2021 ได้เก็บตัวอย่างพร้อมสำหรับการนำกลับโลกไว้แล้ว
แต่ภารกิจดังกล่าวได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากมีการลงมติในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน จีนได้ประกาศว่ายานอวกาศ Tianwen-3 มีกำหนดปล่อยตัวในช่วงปี 2028 และจะนำตัวอย่างจากดาวอังคารกลับสู่โลกในปี 2031 ซึ่งอาจทำได้เร็วกว่าการนำตัวอย่างกลับของภารกิจ MMX
ก่อนหน้านี้ ภารกิจ Tianwen-1 ของจีนประสบความสำเร็จในการส่งหุ่นยนต์สำรวจชื่อ Zhurong ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้ในปี 2021 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการอวกาศกรุงปักกิ่ง
ที่มา เอเอฟพี