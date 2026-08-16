อิหร่านกล่าวหากาตาร์ ขัดขวางการสืบหานักบิน

อิหร่านได้ออกมากล่าวหากาตาร์ ในวันอาทิตย์ (16 ส.ค.) ว่าขัดขวางความพยายามในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของนักบิน 3 นาย ที่เตหะรานระบุว่า ถูกจับกุมตัวไว้ในช่วงสงคราม แม้ว่ากาตาร์จะปฏิเสธเรื่องการควบคุมตัวพวกเขาก็ตาม
ก่อนหน้านี้ สาธารณรัฐอิสลามเคยรายงานว่ามีนักบินเสียชีวิต 1 นาย และสูญหายอีกหลายนาย หลังจากปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคม แต่ในขณะนั้นไม่ได้อ้างว่ามีใครถูกจับกุมตัวไว้
"ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพอากาศอิหร่านได้เฝ้ารอเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเดินทางไปยังกาตาร์ในการดำเนินการสืบสวนในพื้นที่" พลเอก โมฮัมหมัด บาเกอร์ซาเดห์ จากกองทัพอิหร่านกล่าว
"อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าอย่างต่อเนื่องจากทางการกาตาร์ ทำให้การส่งตัวนักบินผู้กล้าหาญของเรากลับสู่มาตุภูมิยังไม่สามารถทำได้" เขากล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ตามรายงานของสำนักข่าวทาสนิม เขายังได้เรียกร้องให้โดฮาอนุมัติให้ทีมงานเดินทางไปยังกาตาร์
เมื่อวันเสาร์ บาเกอร์ซาเดห์เคยกล่าวหากาตาร์ว่าได้ควบคุมตัวนักบินอิหร่าน 3 นาย ที่ปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศอัลอูเดด ของสหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม และได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขา
กาตาร์ยืนยันว่า ไม่ได้ควบคุมตัวนักบินไว้ พร้อมระบุว่าได้ส่งคำเชิญไปยังอิหร่านตั้งแต่มิถุนายน "เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเดือนเมษายน แต่อีกฝ่ายยังไม่ได้ตอบรับ"
เมื่อเดือนที่แล้ว กองทัพอิหร่านระบุว่าสามารถกู้ร่างของ มาจิด คาเซมี นักบินที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีฐานทัพอากาศอัลอูเดดกลับมาได้แล้ว
ฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง โดยเป็นที่ตั้งของส่วนหน้าของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ รวมถึงกองกำลังทางอากาศและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ช่วงต้นเดือนมีนาคม กระทรวงกลาโหมกาตาร์ระบุว่าได้ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิด Sukhoi Su-24 ของอิหร่านตก 2 เครื่อง
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าเป็นเครื่องบินลำเดียวกับที่อิหร่านอ้างถึงหรือไม่ เนื่องจากกาตาร์และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคต้องเผชิญกับการโจมตีโต้ตอบจากอิหร่าน หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีจนเกิดสงคราม
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศในแถบอ่าวรายงานการยิงเครื่องบินของอิหร่านตก นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
สงครามตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้นเมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเข้าโจมตีอิหร่าน ซึ่งทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค
ความพยายามทางการทูตนำไปสู่การหยุดยิงในเดือนเมษายน ซึ่งยุติการสู้รบที่ดำเนินมาเกือบ 40 วัน ตามด้วยการลงนามในกรอบการเจรจาสันติภาพในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่อมาได้ล่มสลายลง
นับแต่นั้น อิหร่านและสหรัฐฯ ได้ยิงตอบโต้กันเป็นระยะ โดยการสู้รบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
กาตาร์ ซึ่งมีส่วนร่วมในความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อยุติการสู้รบ ต้องตกอยู่ภายใต้การโจมตีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงล่มสลาย โดยมีรายงานการโจมตีในดินแดนของกาตาร์ และเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์อย่างน้อยหนึ่งลำถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ที่มา เอเอฟพี