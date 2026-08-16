แผ่นดินไหวอินโดฯยอดดับพุ่ง 51 อาฟเตอร์ช็อกเขย่าไม่หยุดกว่า 300 ครั้ง ถนนตัดขาด กู้ภัยขุดใต้ต้องค้นหาใต้ซากปรักหักพัง-ดินถล่ม

รอยเตอร์/เอพี – ตัวเลขผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวอินโดนีเซียล่าสุดมีไม่ต่ำกว่า 51 คน และมีผู้บาดเจ็บร่วม 113 คนหลังเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.7 แมกนิจูดเมื่อเช้าวันเสาร์(15 ส.ค)ที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก ทางใต้สุดของแดนอิเหนา ถนนตัดขาดหลังดินถล่ม กู้ภัยทำงานแข่งเวลาขุดหาผ่านใต้ซากปรักหักพัง
รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(16 ส.ค)ว่า มีประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5,000 คนถูกอพยพตามหลังแผ่นดินไหวระดับความแรง 7.7 แมกนิจูดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 05:58 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันเสาร์(15) ในระดับความลึก 10 ก.มที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก( East Nusa Tenggara) อ้างอิงจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ USGS เอพีชี้
ประชาชนต่างแตกตื่นในตอนแรกวิตกว่าอาจเกิดภัยคลื่นยักษ์สึนามิตามมาแต่ในภายหลังการเตือนภัยสึนามิถูกยกเลิก
เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียแถลงวันอาทิตย์(16)ว่า มีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวล่าสุดอยู่ที่ 51 คน เพิ่มจาก 47 คนก่อนหน้า
ส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่ 36 คนและบาดเจ็บเล็กน้อย 77 คน ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย เบนจามิน เปาลัส อ็อกตาเวียนัส (Benjamin Paulus Octavianus) รายงานในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์
รอยเตอร์ชี้ว่า หลังเกิดแผ่นดินไหวแดนอิเหนายังผจญกับอาฟเตอร์ช็อกไม่หยุดโดยบันทึกได้ถึง 341 ครั้ง เป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่แผ่นดินไหวปี 2022 ในชวาตะวันตกมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
จาการ์ตาส่งเจ้าหน้าที่ทหารไม่ต่ำกว่า 3,500 นายรวมตำรวจไปยังภูมิภาคที่เกิดเหตุ เลขาธิการคณะครม.อินโดนีเซีย เท็ดดี อินทรา วิจายา (Teddy Indra Wijaya) กล่าวผ่านแถลงการณ์
ทีมกู้ภัยล่าสุดมาถึงบางส่วนของเมืองมาอูเมเร (Maumere) ที่ถูกปิดกั้นเนื่องมาจากดินถล่ม อ้างอิงจากสำนักงานกู้ภัยและค้นหาอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้สูญหายออกมา แต่ทว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง แผ่นดินไหวทำให้บ้านประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,300 หลังเสียหาย
ปั้มน้ำมัน 20 แห่งไม่สามารถเปิดจำหน่ายให้ประชาชนได้เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริษัทพลังงาน Pertamina ที่เป็นของรัฐแถลง
ทั้งนี้รัฐบาลจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกกำลังพิจารณาออกประกาศฉุกเฉินที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรรวมไปถึงเงินฉุกเฉินได้