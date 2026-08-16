ระอุ! “กลาโหมญี่ปุ่น” เดินทางมาสักการะ “ศาลเจ้ายาสุกุนิ” ส่วน “นายกฯหญิง” ไม่ไปแต่ส่งเครื่องบวงสรวง ขึ้นเวทีแถลงรำลึกสิ้นสุด WW2 แต่ไม่เอ่ย “เสียใจ” ตามผู้นำคนก่อน

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเดินทางมาพร้อม 3 รัฐมนตรีในวันเสาร์(15 ส.ค)เพื่อสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิชื่อดังกลางกรุงโตเกียวสร้างความไม่พอใจให้ทั้งเกาหลีใต้และจีนอย่างหนักพร้อมออกมาประณาม ส่วนนายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ ไม่เดินทางไปแต่ส่งเครื่องบวงสรวงไปแทน แต่ทว่าสื่อจับจ้องในคำแถลงรำลึกญี่ปุ่นรำลึกการประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ครบปีที่ 81 นายกฯทาคาอิจิไม่ยอมเอ่ย “ความเสียใจอย่างลึกซึ้ง” ตามอดีตผู้นำคนก่อนหน้า
หนังสือพิมพ์ไมอิจิชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานวานนี้(15 ส.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ พร้อมรัฐมนตรีคนอื่นอีก 3 คนในวันเสาร์(15) เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุดุนิชื่อดังที่รู้จักว่าเป็นที่สิงสถิตวิญญาณของทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในสงครามรวมไปถึงอดีตนายพลญี่ปุ่นที่เป็นอาชญากรสงครามโลกครั้งที่ 2
จีนออกมาตอบโต้ทันทีโดยกล่าวว่า รู้สึกไม่พอใจต่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้ายาสุกุนิและได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อญี่ปุ่น
ไมอิจิชิมบุนรายงานว่า แหล่งข่าววงในกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ น่าจะไม่เดินทางไปสักการะศาลเจ้าชื่อดังครั้งนี้และเป็นหนแรกนับตั้งแต่เธอเข้ารับตำแหน่งผู้นำเมื่อปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ทาคาอิจิได้ส่งเครื่องสักการะเพื่อไปบวงสรวงไปแทนเหมือนเช่นที่ได้เคยส่งมาที่ศาลเจ้ายาสุกุนิเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อนหน้าของปีนี้ เจแปนไทม์สชี้
ไมอิจิชิมบุนรายงานว่า โคอิซูมิกลายเป็นรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งเดินทางไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิที่ตรงกับวันรำลึกการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 นับตั้งแต่มิโนรุ คิฮารา (Minoru Kihara)ที่เดินทางไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค ปี 2024 ซึ่งปัจจุบันคิฮาราดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะครม.ของทาคาอิจิ
ส่วนรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีก 3 คนที่เดินทางไปพร้อมกับโคอิซูมิได้แก่ มิโนรุ คิยูจิ (Minoru Kiuchi) รัฐมนตรีเศรษฐกิจและนโยบายการคลังญี่ปุ่น คิมิ โอโนดะ (Kimi Onoda) รัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น และฮิโตชิ คิคาวาดะ (Hitoshi Kikawada) รัฐมนตรีกิจการโอกินาวาและนอร์ทเทิร์น เทอร์ริทอรี
ดินแดนนอร์ทเทิร์น เทอร์ริทอรี นี้ประกอบไปด้วย 4 เกาะนอกชายฝั่งฮอกไกโดนั้นเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งพิพาททางดินแดนระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซีย
อ้างอิงจากเจแปนไทม์ส ซึ่งในวันพฤหัสบดี(13) ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เป็นครั้งแรกเดินทางไปเยือนเกาะอีโตโรฟุ(Etorofu island) ที่เป็นเกาะพิพาทที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด 4 เกาะที่รู้่จักในชื่อหมู่เกาะคูริล (Kuril Islands) ในภาษารัสเซีย สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อโตเกียวที่ยังคงประกาศถือสิทธิ์ครอบครองถึงแม้ปัจจุบันรัสเซียจะเป็นผู้ควบคุมเกาะแล้วก็ตาม
รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ประณาม อ้างอิงจากการรายงานของ CCTV ว่า “จีนขอประณามอย่างรุนแรงต่อความเคลื่อนไหวที่เป็นลบโดยฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับศาลเจ้ายาสุกุนิ และได้ประท้วงต่อญี่ปุ่น”
สอดคล้องกับกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ที่ออกมาแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับกาลเวลาของบรรดาระดับสูงแดนอาทิตย์อุทัยที่ได้ส่งเครื่องบวงสรรวงหรือเดินทางไปที่ศาลเจ้ายาสุกุนิด้วยตัวเอง
พร้อมกันนี้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำญี่ปุ่นเผชิญหน้าต่อประวัติศาสตร์และแสดงออกผ่านการกระทำที่แสดงออกอย่างถ่มตัวและรู้สึกเสียใจอย่างจริงใจต่ออดีตซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคระหว่างกัน
เจแปนไทม์สรายงานว่า วานนี้(158)ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ จะไม่เดินทางไปศาลเจ้าชื่อดัง แต่เธอยังคงกลายเป็นที่จับจ้องจากสื่อในคำแถลงแรกของเธอต่อการครบรอบ 81 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตรงกับวันที่ 15 ส.ค ปี 1945 และเป็นวันที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ส่งผลทำให้เกิดสันติภาพไปทั่วโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุโรปสิ้นสุดก่อนหน้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค ปี 1945 หลังกองทัพนาซีเยอรมันของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ประกาศยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ในคำแถลงรำลึกพบว่า ทาคาอิจินั้นใช้น้ำเสียงเชิงอนุรักษ์นิยม โดยกล่าวไปถึงบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะพันธมิตรชาติอินโด-แปซิฟิกที่เชื่อถือพึ่งพิงได้ในขณะเดียวกันยังตัดคำว่า “เสียใจอย่างสุดซึ้ง” จากแถลงการณ์แตกต่างจากอดีตผู้นำคนก่อนหน้า อดีตนายกรัฐมนตรี อิชิบะ ชิเงรุ ที่เป็นผู้นำคนแรกในรอบ 13 ปีที่ประกาศคำว่า “เสียใจ” ออกมา
ในวันเสาร์(15) ทาคาอิจิประกาศว่า ญี่ปุ่นจะยังคงวแสวงหาสันติภาพในยุคหลังสงครามและทำงานเพื่อช่วยให้โลกมีความมั่งคั่ง
และในแถลงการณ์เธอกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะไม่หวนคืนกลับไปสู่การทำสงครามเช่นนั้นอีกครั้งแต่ทว่าเธอไม่กล่าวคำว่า ฮันเซ(hansei) หรือเสียใจอย่างลึกซึ้ง ออกมาในที่สุด เจแปนไทม์สรายงาน