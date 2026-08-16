ชักยังไง!ปธน.อิหร่านเสียงอ่อยยอมรับศก.เลวร้าย รายได้น้ำมันดิ่ง-โรงงานถูกทำลายขณะทำศึกกับสหรัฐฯ

ปัญหาทางเศรษฐกิจของอิหร่านเลวร้ายลงนับตั้งแต่ศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มต้นขึ้น สืบเนื่องจากรายได้น้ำมันลดลงและโรงงานหลายแห่งถูกทำลาย จากการยอมรับของประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน เมื่อวันเสาร์(15ส.ค.)
ในความเห็นที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนอิหร่าน ทาง เปเซชเคียน ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นนั้นมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของรัฐที่น้อยลง เป็นผลมาจากยอดขายน้ำมันที่ลดลง
ผู้นำรายนี้บอกต่อว่าก่อนหน้านี้ สินค้านำเข้าอิหร่านทั้งหลาย เป็นการนำเข้าผ่านเส้นทางโดยตรง แต่ปัจจุบันสินค้าเหล่านั้นต้องนำเข้าผ่านช่องทางทางเลือกอื่น ซึ่งผลักให้ต้นทุนในขั้นท้ายสุดพุ่งทะยาน "รายได้ของเราลดลง เราเคยชินกับการขายน้ำมัน แต่ตอนนี้เราไม่สามารถขายมันได้"
เปเซชเคียน กล่าวต่อว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งของประเทศ ระหว่างทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราอล ยังเป็นตัวซ้ำเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก "พวกเขาเล็งเป้าหมายและทำลายโรงงานไปเป็นจำนวนมาก"
นอกจากนี้แล้วความเสียหายต่างๆนานายังส่งผลกระทบต่อรายได้ทางภาษีด้วยเช่นกัน "เราไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากโรงงานได้อีกต่อไป ไม่ใช่แค่นั้น เราก็ต้องจัดสรรเงินทุนให้พวกเขาด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินงานต่อไปได้" ประธานาธิบดีระบุ "ปัญหาต่างๆของเราเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะที่รายได้ของเราลดลง"
ความตึงเครียดในภูมิภาค โหมกระพือขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างพร้อมเพรียงเล่นงานเป้าหมายต่างๆในอิร่าน ทั้งด้านการทหาร นิวเคลียร์และโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน ส่วนเตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรน โจมตีเป้าหมายต่างๆของอิสราเอลและสหรัฐฯทั่วตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน อิหร่านและสหรัฐฯลงนามในบันทึกความเข้าใจ ที่มีปากีสถานและโอมานเป็นคนกลาง ยุติความเป็นปรปักษ์และเปิดการเจรจาสำหรับมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงสุดท้าย อย่างไรก็ตามเวลานี้การเจรจาหยุดชะงักลงไป สืบเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงประเด็นการรับประกันความมั่นคงและเสรีภาพในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้ง 2 ฝ่ายยังกลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารเข้าใส่กันอีกรอบระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม ถึง 24 กรกฏาคม โดยวอชิงตันถล่มเป้าหมายต่างๆภายในอิหร่าน ส่วนเตหะรานตอบโต้ด้วยการเล่นงานสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า ที่ตั้งทางทหารและยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพอเมริกาในหลายชาติแถบอาหรับ ในนั้นรวมถึงจอร์แดน, บาห์เรน และคูเวต
(ที่มา:อนาโดลู)