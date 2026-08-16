อ่วมเลย!แม่ค้าเขมรเสี่ยงคุก2-5ปี เจอข้อหาหนัก'ทำกองทัพเสียขวัญ' แค่ทะเลาะทหารเรื่องซื้อขายมือถือ

ศาลเทศบาลพนมเปญ ตั้งข้อหาหญิงสาวชาวกัมพูชารายหนึ่ง ซึ่งประกอบอาชีพขายโทรศัพท์มือถือ ต่อกรณีเปิดศึกวิวาทะกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ในข้อหา "บั่นทอนขวัญกำลังใจของกองทัพ" และ "ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐ" ตามรายงานของขแมร์ไทม์ ในวันเสาร์(15ส.ค.)
ข้อกล่าวหาดังกล่าว เป็นการตั้งข้อหาตามมาตรา 472 และ 502 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของราชอาณาจักรกัมพูชา ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากโฆษกของศาลเทศบาลพนมเปญ เปิดเผยว่าอัยการตัดสินใจฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยและเปิดการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดต่างนานา
อ้างอิงจากข้อกล่าวหาข้างต้น แม่ค้ารายนี้ที่มีชื่อว่า เจนดา โสวันนารี อายุ 32 ปี มีสิทธิ์ติดคุกระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี และปรับเงินระหว่าง 4 ล้าน ถึง 10 ล้านเรียลกัมพูชา(ราว 33,000 บาท ถึง 82,000 บาท)
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 31 กรกฏาคม ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตดังกอร์ ของกรุงพนมเปญ โดยทหารนายหนึ่งพยายามนำโทรศัพท์มือถือที่เขาซื้อไปจาก โสวันนารี ไปคืนแม่ค้ารายนี้ หลังอ้างว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวมีปัญหา
เรื่องราวลุกลามขึ้นเมื่อทหารนายดังกล่าวเรียกร้องขอเงินคืน ซึ่งกระตุ้นให้ โสวันนารี ใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเขาในระหว่างการโต้เถียงอันเผ็ดร้อน ต่อมาคลิปศึกวิวาทะระหว่างทั้ง 2 คน ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ และเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)