ชักบ่อย!กองทัพอเมริการะงับเที่ยวบินฝึก'ฮ.อาปาเช่'ทั้งหมด หลังจู่ๆร่วงปริศนาใกล้ฐานทัพในเทกซัส

กองทัพสหรัฐฯระงับเที่ยวบินฝึกของเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ทั้งหมด ตามหลังอุบัติเหตุปริศนาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ใกล้ฐานทัพฟอร์มฮู้ด ในรัฐเทกซัส คร่าชีวิตกำลังพลไป 2 ราย
"พวกผู้นำกองทัพออกคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติการฝึกบินของเฮลิคอปเตอร์ AH64 อาปาเช่เป็นการชั่วคราว" กองทัพสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง "คำสั่งระงับปฏิบัติการฝึก จะยังคงมีผลจนกว่าเราจะเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้าต้นตอของอุบัติเหตุ"
ทีมสืบสวนจากศูนย์เตรียมความพร้อมรบของกองทัพบกสหรัฐฯ เดินทางมาถึงจุดตกเมื่อวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) และจะรับหน้าที่กำกับดูแลการสอบสวน
อ้างอิงข้อมูลจากกองทัพสหรัฐฯ อาปาเช่ AH64 เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีออกแบบมาให้บรรทุกลูกเรือ 2 นาย โดยนักบินนั่งอยู่ด้านหลัง ส่วนนักบินผู้ช่วย ซึ่งทำหน้าที่เป็นพลปืนนั่งอยู่ด้านหน้า
กองทัพสหรัฐฯ และ พลตรี เอธาน ไดเวน รักษาการผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 ได้ออกถ้อยแถลง ยืนยันการเสียชีวิตของนายทหารทั้ง 2 นาย โดยระบุว่าลำดับความสำคัญสูงสุดคือการควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและความปลอดภัย พร้อมทั้งประสานงานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ก่อนหน้านั้นสำนักงานนายอำเภอเขตเบลล์เคาน์ตี เปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ร่วงกระแทกพื้นอย่างรุนแรง จนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยต้องเร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิง มีการประกาศอพยพประชาชนในละแวกใกล้เคียง
(ที่มา:อนาโดลู)