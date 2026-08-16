ติดใต้ซากอีกมาก!ยอดตายแผ่นดินไหวอินโดฯพุ่ง47ราย คาดตัวเลขจริงสูงกว่านี้ยังเข้าถึงพื้นที่ศูนย์กลางไม่ได้

ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.7 สั่นสะเทือนนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์(15ส.ค.) เพิ่มเป็นอย่างน้อย 47 รายและมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาแล้วหลายสิบครั้ง ท่ามกลางบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จากถ้อยแถลงของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ(BNPB) ของอินโดนีเซีย
ทีมช่วยเหลือยังไม่สามารถเข้าถึงนาเกเคโอ ภูมิภาคที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางมากที่สุด หลังดินถล่มลงมาขวางเส้นทางและก่อความปั่นป่วนแก่การคมนาคม ตรวจพบคลื่นสึนามิราวๆ 1 เมตรในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซีย หลังเกิดแผ่นดินไหวในตอนเช้า อย่างไรก็ตามได้มีการยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิในอีก 3 ชั่วโมงต่อมา
ก่อนหน้านี้ ทีมช่วยเหลือในเมืองท่ามาอูเมเร พบผู้เสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บ 6 คนและมีผู้ติดอยู่ใต้ซากหักพัง 2 ราย จากการเปิดเผยของฟาเธอร์ ราห์มัน หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของเมือง ทั้งนี้มาอูเมเร เป็นเมืองหนักในเขตปกครองซิกกา บนเกาะฟลอเรส ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย
ซูฮาร์ยานโต ผู้อำนวยการ BNPB บอกก่อนหน้านี้ว่าชาวบ้านจำนวนมากยังคงติดอยู่ใต้อาคารหลายแห่งทั่วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันก็มีรายงานเกี่ยวกับเหตุดินถล่มที่ปิดกั้นท้องถนนหลายสาย
ทีมช่วยเหลือยังไม่สามารถเข้าถึงภูมิภาคนาเกเคโอ และการสื่อสารโทรศัพท์มือถือในภูมิภาคแห่งนี้ได้รับผลกระทบ จากการเปิดเผยของฟาเธอร์ที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ส พร้อมระบุความพยายามใดๆในการเข้าถึงพื้นที่ผ่านการสัญจรทางถนน ถูกขัดขวางโดยดินถล่ม อย่างไรก็ตามมีคณะทำงานอีกชุดที่พยายามไปถึงดินแดนแห่งนี้ด้วยเรือข้ามฟาก
ชาวบ้านของนาเกเคโอ ได้รับการอพยพออกมาราวๆ 2,000 คน และมีรายงานบ้านเรือน อาคารคลังสินค้าและอาคารราชการ ได้รับความเสียหายหลายหลัง จากข้อมูลของ BNPB นอกจากนี้แล้วพวกเจ้าหน้าที่ยังรายงานเกี่ยวกับไฟฟ้าดับและการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ของเขตปกครอง
เอ็มมานูเอล เมลเกียเดส เลกา ลีนา ผู้ว่าการรัฐอิสต์นูซาเติงการา กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย ในเหตุอาคารหลายหลังพังถล่มลงมา ตอนที่คนเหล่านี้กำลังนอนหลับอยู่
ข้อมูลเบื้องต้นของทาง BNPB พบว่ามีบ้านเรือน 157 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก, 41 หลังได้รับความเสียหายปานกลาง และ 148 หลังได้รับความเสียหายเล็กน้อย นอกจากนี้ยังรายงานความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงเรียนอย่างน้อย 87 แห่ง, สถานพยาบาล 18 แห่ง, สถานที่แสวงบุญ 5 แห่ง และอาคารราชหาร 6 แห่ง เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
พวกเจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหาและช่วยเหลือพวกผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมา ขณะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตเอ็นเดะ ในอิสต์นูซาเติงการา จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ออกมาภายนอก หลังเกิดแผ่นดินไหว ท่ามกลางอาฟเตอร์ช็อคที่ตามมาหลายสิบครั้ง
แรงสั่นสะเทือนสามารถสัมผัสได้ทั่วอิสต์นูซาเติงการา, เวสต์นูซาเติงการาและหลายพื้นที่ของสุลาเวสีใต้ ขณะที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวลากยาวประมาณ 1 นาที
สำนักงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซีย ตรวจพบแผ่นดินไหวรอบแรกตอน 04.58น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ความลึก 15 กิโลเมตร ตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อคอีกหลายระลอก พร้อมระบุพื้นที่เดียวกันนี้เคยเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.5 ในตปี 1992 ซึ่งก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)