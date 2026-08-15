แผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนีเซีย ตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย 20 คนแล้ว

มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 20 รายแล้ว หลังแผ่นดินไหวความรุนแรงระดับ 7.7 แมกนิจูด และตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อกอีกหลายสิบครั้ง เขย่าบริเวณนอกชายฝั่งเกาะฟลอเรส แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ (15 ส.ค.) ตามคำแถลงของหน่วยงานกู้ภัยของทางการ
นอกจากนั้นทางการยังสามารถบันทึกการเกิดคลื่นใต้น้ำสึนามิที่มีความสูงไม่ถึง 1 เมตร ในพื้นที่หลายบริเวณของประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ หลังจากเกิดธรณีพิโรธในตอนเช้ามืด อย่างไรก็ดี คำเตือนภัยสึนามินี้ ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังเหตุแผ่นดินไหวผ่านพ้นไปราว 3 ชั่วโมง
ทีมกู้ภัยที่ออกปฏิบัติงานรอบๆ เมืองมาอูเมรา ค้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 20 ราย พร้อมคนบาดเจ็บอีก 6 คน และยังมีอีก 2 คนติดอยู่ในซากหักพังที่พังครืนลงมา ทั้งนี้ตามคำแถลงของ ฟาธูร์ เราะห์มาน หัวหน้าหน่วยงานกู้ภัยของพื้นที่แถบนี้ มาอูเมเร คือเมืองหลักในอำเภอซิกกา บนเกาะฟลอเรส ทางด้านตะวันออกของหมู่เกาะอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ฟาธูร์บอกว่า ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปถึงนาเกเคโอ ซึ่งก็อยู่บนเกาะฟลอเรส และเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุด แถมสัญญาณการติดต่อสื่อสารยังถูกกระทบหนัก เขาแจกแจงว่าความพยายามที่จะเข้าไปยังนาเกเคโอ ด้วยรถยนต์ก็ล้มเหลวเนื่องจากถูกดินโคลนถล่มลงมาปิดเส้นทาง แม้ว่าเวลานี้ยังมีทีมกู้ภัยอีกส่วนหนึ่งกำลังพยายามเข้าไปโดยอาศัยเรือเฟอร์รี
ทางด้าน บีเอ็นพีบี ซึ่งเป็นสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของแดนอิเหนา รายงานว่า มีการอพยพชาวบ้านในนาเกเคโอ ออกมาแล้วราว 2,000 คน ขณะที่มีรายงานว่าบ้านเรือนจำนวนหนึ่ง รวมทั้งโกดังเก็บสินค้า และที่ทำการรัฐบาลได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังรายงานว่าเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและไฟฟ้าดับซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนหลายส่วนของอำเภอนี้
เอมานูเอล เมลเคียเดส ลาคา เลนา ผู้ว่าการจังหวัด นูซา เตงการา ตะวันออก บอกกับที่ประชุมแถลงข่าวว่า ในจังหวัดของเขามีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 5 คนจากเศษซากอาคารที่พังลงมาทับขณะพวกเขานอนหลับ
มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก แสดงให้เห็นหลายๆ ส่วนของอาคารหลังหนึ่งได้พังลงมากลายเป็นกองปรักหักพังท่ามกลางฝุ่นคลุ้ง ขณะที่ผู้คนซึ่งกรีดร้องด้วยความตระหนก วิ่งไปตามท้องถนน ทางรอยเตอร์ได้ตรวจพิสูจน์คลิปนี้แล้ว และมีความเห็นว่าน่าจะเป็นภาพของท่าเรือแห่งหนึ่งในเมืองมาอูเมเร
“แผ่นดินใหญ่ครั้งนี้ใหญ่โตมาก แรงสั่นสะเทือนก็แรงจริงๆ ตอนนั้นพวกเราทั้งครอบครัวยังนอนกันอยู่” เป็นคำบอกเล่าของ โนนา ชาวบ้านวัย 51 ปีของหมู่บ้านตาลิบูรา ซึ่งอยู่ในจังหวัด นูซา เตงการา ตะวันออก “พวกเราที่อยู่ในบ้านมีด้วยกัน 13 คน ทั้งหมดต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอด”
ตามคำแถลงของสำนักงานบีเอ็นพีบี ระบุว่า แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นที่รู้สึกกันได้ทั่วทั้งจังหวัด นูซา เตงการา ตะวันออก, นูซา เตงการา ตะวันตก, และหลายส่วนของจังหวัด สุลาเวสี ใต้ ขณะที่ชาวบ้านในอีกหลายพื้นที่รายงานว่ารู้สึกพื้นดินโยกเยกอยู่ราวๆ 1 นาที
บีเอ็มเคจี สำนักงานธรณีฟิสิกส์ ของอินโดนีเซีย แถลงว่า บันทึกการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกสุด ซึ่งมีความรุนแรงระดับ 7.7 ได้ ณ เวลา 04.58 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับเวลาในไทย) โดยจุดศูนย์กลางอยู่ลงไปใต้ดินราวๆ 15 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าตื้น ทั้งนี้ยิ่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้พื้นดินมากเท่าใด ก็มีโอกาสสร้างความเสียหายได้หนักขึ้นเท่านั้น สำหรับพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวคราวนี้ ทั้งทางการอินโดนีเซียและหน่วยงานธรณีวิทยาของสหรัฐฯระบุว่า อยู่กลางทะเลแต่ติดกับชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฟลอเรส
สำนักงานแห่งนี้ระบุด้วยว่า พื้นที่เดียวกันนี้ได้เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 7.5 แมกนิจูดมาแล้วในปี 1992 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางมาก
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)