อิหร่านจี้สหรัฐฯ ยอมรับความพ่ายแพ้ ด้าน 'ทรัมป์' ซัดอิหร่านสุดชั่ว-วอนคนอเมริกันทำใจยอมรับ 'น้ำมันแพง'

อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยอมรับความพ่ายแพ้ ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประณามเตหะรานว่า "ชั่วร้ายมาก" และบอกให้ชาวอเมริกันเตรียมรับมือกับราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจากผลของสงครามที่ยืดเยื้อ
ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพ และการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ ยังคงหยุดชะงัก โดยไม่มีสัญญาณใด ๆ ว่าแต่ละฝ่ายกำลังเคลื่อนไหวเพื่อยุติความขัดแย้งที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
"ช่องแคบนี้จะเปิดและปิดได้ ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้คำสั่งของอิหร่านเท่านั้น และตราบใดที่คุณไม่ยอมรับความจริงว่าคุณพ่ายแพ้ และหยุดหลงระเริงอยู่ในจินตนาการ อิหร่านก็จะยังคงบังคับใช้การปิดล้อมต่อไป" กาเซม คาริบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน โพสต์ข้อความบน X ในช่วงเช้าวันเสาร์ (15 ส.ค.)
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาเจรจากับสหรัฐฯ เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวชาห์รารานิวส์ของอิหร่าน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ (15) ว่า วอชิงตันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับช่องแคบ เพื่อให้การขนส่งทางน้ำกลับมาดำเนินต่อได้ เส้นทางเดินเรือนี้เคยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราวๆ 1 ใน 5 ของโลกก่อนเกิดสงคราม
ทรัมป์ เรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ความขัดแย้งกับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่
เขากล่าวในการปราศรัยที่เมืองการ์เดนซิตี รัฐนิวยอร์ก เมื่อวันศุกร์ (14) ว่า การจ่าย "ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย" นั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการทำให้ "ประเทศที่ชั่วร้ายมาก" ไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประธานาธิบดีใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการเปิดศึกอิหร่าน
ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 4.08 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันศุกร์ (14) เพิ่มขึ้น 29% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกัน ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และสร้างความผิดหวังต่อบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้นำจากพรรครีพับลิกันเคยให้สัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเทอมสองว่าจะลดต้นทุนพลังงาน และเวลานี้พรรคเดโมแครตก็กำลังจ้องใช้ผลกระทบจากสงครามเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลเพื่อชิงความได้เปรียบในศึกเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย.
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ (14) ราคาน้ำมันเบรนท์ (LCOc1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 6.0% ในรอบสัปดาห์ และราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (CLc1) เพิ่มขึ้น 5.4%
"ช่องแคบฮอร์มุซไม่อาจถูกยึดครองได้ด้วยทวีตหรือเรือบรรทุกเครื่องบิน ด้วยการออกคำสั่ง หรือด้วยการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้ง" การิบาบาดี กล่าว
แม้ว่าอิหร่านจะแสดงท่าทีท้าทาย แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเตหะรานเช่นกัน
ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเกียน กล่าวในรายการโทรทัศน์ของรัฐว่า อัตราเงินเฟ้อสูงเกิดจากการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันอิหร่านโดยสหรัฐฯ
ทรัมป์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ต่างให้คำมั่นว่าจะสร้างความเสียหายทางการเงินแก่อิหร่านมากขึ้น เบสเซนต์ กล่าวในรายการ "Rob Schmitt Tonight" ของ Newsmax เมื่อวันพฤหัสบดี ว่า จะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมต่ออิหร่านในสัปดาห์หน้า
เตหะรานเรียกการบังคับใช้มาตรการควบคุมการจราจรในช่องแคบว่า (13) ว่าเป็นการปิดล้อม ซึ่งเป็นคำที่วอชิงตันใช้สำหรับการข่มขู่เรืออิหร่านที่ออกจากท่าเรือของตน
“สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นการบริการที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลก ไม่ใช่แค่สำหรับตัวเราเอง...และเรากำลังทำได้ดีมากจริงๆ” ทรัมป์ กล่าว พร้อมเสริมว่าการประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ เป็นเวลา 260 วันเพื่อสนับสนุนความพยายามในการทำสงครามนั้น “ยังไม่นานพอเลย”
จากการวิเคราะห์ของบริษัทติดตามเรือ Kpler พบว่า มีเรือเพียง 2 ลำเท่านั้นที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันศุกร์ (14) โดยไม่มีการขนส่งน้ำมันดิบใดๆ ปรากฏให้เห็น เรือบางลำอาจแล่นผ่านช่องแคบโดยไม่ถูกตรวจพบเนื่องจากปิดเครื่องส่งสัญญาณ แต่ตัวเลขดังกล่าวห่างไกลจากจำนวนเรือกว่า 130 ลำที่แล่นผ่านช่องแคบนี้ทุกวันก่อนสงคราม
เรือที่กล้าแล่นผ่านช่องแคบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านนั้นเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือโดรน บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่า เรือ 2 ลำของตนถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบในเย็นวันพฤหัสบดี (13) และสำนักข่าว WAM ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่า เรืออีกหนึ่งลำถูกโจมตีในวันศุกร์ (14)
ข้อตกลงเบื้องต้นในเดือน มิ.ย. เพื่อยุติสงครามนั้นพังทลายลงแล้ว
อาราคชี กล่าวว่า “ตั้งแต่แรกเราไม่ได้มีข้อตกลงหยุดยิง และตอนนี้เราก็ไม่ได้ต้องการขยายมันออกไป”
“เรามีข้อตกลงสิ้นสุดสงครามแล้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับเปลี่ยนไป”
การโจมตีโดยกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขยายวงกว้างของสงครามในภูมิภาค รัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติกล่าวว่า กลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธ 6 ลูกใส่ท่าเรือโมชาในทะเลแดงเมื่อวันศุกร์ (14) ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 4 คน
สำนักข่าว SABA ของกลุ่มฮูตีอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่า ทางกลุ่มได้ใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกในเมืองนาจรานของซาอุดีอาระเบีย
ที่มา: รอยเตอร์