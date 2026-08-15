กต.สนับสนุนตั้ง 'แคทรีนา คูเปอร์' ทูตออสเตรเลีย นั่งปธ.คกก.ไกล่เกลี่ย UNCLOS 'ไทย-กัมพูชา'

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent Court of Arbitration) ประกาศแต่งตั้ง แคทรีนา คูเปอร์ (Katrina Cooper) เป็นประธานคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและและกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่ 14 ส.ค. เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (การแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ย) มีเนื้อหาดังนี้:
“อ้างอิงถึงคำแถลงของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (PCA) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต แคทรีนา คูเปอร์ พลเมืองออสเตรเลีย เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนที่ 5 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยในกระบวนการไกล่เกลี่ยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)”
“ประเทศไทยได้รับทราบความคืบหน้าเรื่องนี้จาก PCA แล้ว เอกอัครราชทูต คูเปอร์ เป็นอดีตนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ประเทศไทยให้การสนับสนุน เธอมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากมายในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ เธอยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นและความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เธอเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโก และเป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการไกล่เกลี่ยภายใต้ UNCLOS ระหว่างออสเตรเลียและติมอร์-เลสเต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์โดยตรงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้”
“ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมาธิการจะกำหนดวันประชุมครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน ก.ย. ปี 2026 วาระสำคัญสำหรับการประชุมครั้งแรกนี้จะรวมถึงการพิจารณาระเบียบวิธีพิจารณาความ ซึ่งจะกำหนดกฎเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมาธิการ และใช้เป็นแนวทางสำหรับการประชุมครั้งต่อๆ ไปและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง”
“ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของคณะอนุญาโตตุลาการภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทย และมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับทั้งสองประเทศ”
ด้านเว็บไซต์ Khmer Times ของกัมพูชา อ้างถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาซึ่งระบุว่า “กัมพูชารู้สึกขอบคุณนางสาว แคทรีนา คูเปอร์ ที่ตกลงรับผิดชอบหน้าที่สำคัญนี้ และเข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการ” พร้อมย้ำว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับที่กัมพูชาริเริ่มขึ้น และแสดงความมั่นใจว่ากระบวนการนี้จะช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัน
“กัมพูชามั่นใจว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยจะสร้างโอกาสในการแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลและพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัน” กระทรวงฯ กล่าว
คณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยประกอบด้วยผู้ไกล่เกลี่ยอิสระ 5 คน กัมพูชาแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ปีเตอร์ ทักโซ-เจนเซน และศาสตราจารย์ ฌอง-มาร์ค ทูเวนิน ขณะที่ไทยแต่งตั้งผู้พิพากษา รูดิเกอร์ โวล์ฟรัม และอัลเบิร์ต ฮอฟฟ์มันน์
ผู้ไกล่เกลี่ยทั้ง 4 คนได้แต่งตั้ง คูเปอร์ เป็นประธานหลังจากปรึกษาหารือกับทั้งสองฝ่ายแล้ว
การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อแสวงหาทางออกอย่างสันติสำหรับข้อพิพาททางทะเลกับไทย หลังจากที่รัฐบาลไทยถอนตัวอย่างเป็นทางการจากบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปี 2544 เกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันกับกัมพูชาเมื่อวันที่ 5 พ.ค.
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์, Khmer Times