เซอร์เบียอึ้ง! แม่น้ำดานูบแห้งเหือดทำ 'ซากเรือรบเยอรมัน' ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โผล่ให้เห็น

ซากเรือรบเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โผล่ขึ้น กลางแม่น้ำดานูบทางตะวันออกของเซอร์เบีย เนื่องจากระดับน้ำที่ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้เห็นเนินทรายและเรือที่เกยตื้นได้อย่างชัดเจน
ตัวเรือขึ้นสนิมซึ่งจมอยู่ใต้น้ำมานานหลายทศวรรษตั้งแต่ปี 1945 ได้ปรากฏขึ้นเหนือน้ำอีกครั้ง ขณะที่ทางเหนือขึ้นไปในเมืองโนวิซาด (Novi Sad) เรือเล็กจำนวนมากที่จอดอยู่ในท่าจอดเรือยังคงเกยตื้นอยู่
“นี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย ซากเรือที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นแบบนี้มาก่อน” ลูบิซา คาราลิช ชาวประมงท้องถิ่นในเมืองปราโฮโว กล่าวกับรอยเตอร์
“พวกมันจมอยู่ใต้น้ำมาตลอด สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างสิ้นเชิง”
คลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติหลายระลอกในยุโรปช่วงฤดูร้อนนี้ ทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงในบางส่วนของทวีป ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำดานูบและแม่น้ำไรน์
อุณหภูมิน้ำในแม่น้ำดานูบในเซอร์เบียอยู่ที่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล
“ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำดานูบทำลายสถิติแล้ว เราหวังว่านี่จะเป็นปริมาณน้ำขั้นต่ำสุด เนื่องจากมีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกในบริเวณต้นน้ำ ซึ่งน่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น” เยเลนา เยรินิช จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเซอร์เบียกล่าว เธอยังเตือนด้วยว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำก็กำลังถูกคุกคามเช่นกัน
“อุณหภูมิน้ำสูงที่ควบคู่กับปริมาณน้ำต่ำจะเร่งการแพร่กระจายของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ในขณะที่ลดระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ”
ที่มา: รอยเตอร์