แผ่นดินไหว 7.7 เขย่านอกชายฝั่งตอ.อินโดนีเซีย เกิดคลื่นสึนามิต่ำกว่า 1 เมตร-อาคารพังถล่ม ดับแล้ว 2 ราย

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะฟลอเรส ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย เมื่อเช้ามืดวันเสาร์ (15 ส.ค.) ทำให้ประชาชนหลายพันคนวิ่งหนีตายด้วยความตื่นตระหนก ขณะที่ทางการออกประกาศเตือนภัยสึนามิ
ชาวบ้านในเขตนาเกเคโอ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ต่างพากันวิ่งไปยังที่สูง ขณะที่ระดับน้ำทะเลลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของสึนามิที่กำลังจะมาถึง ตามข้อมูลจากผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในพื้นที่
ต่อมาได้มีการยกเลิกคำเตือนสึนามิดังกล่าว
ทางการสหรัฐฯ และอินโดนีเซียระบุว่า จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวตื้นครั้งนี้อยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางเหนือของเกาะ ห่างจากเมืองเอ็นเด (Ende) ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 68 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวครั้งแรกติดตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้งในบริเวณเดียวกัน รวมถึงครั้งหนึ่งที่มีขนาดความรุนแรง 6.1 แมกนิจูด
“จู่ๆ ก็เริ่มสั่นสะเทือน และผมก็ตกใจมาก” ลูคัส โลตาร์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของโรงพยาบาลวัย 31 ปี และผู้อยู่อาศัยในเมืองมาอูเมเร กล่าวกับเอเอฟพี
“ผู้ป่วยก็หนีออกจากโรงพยาบาลกันหมด แรงสั่นสะเทือนรุนแรงมาก ผมเห็นผนังบางส่วนแตกร้าว”
โยฮาเนส บาโบ ผู้อยู่อาศัยในเขตนาเกเคโอ วัย 56 ปี กล่าวว่า เขาอยู่ที่ตลาดตอนที่พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือน
“แรงสั่นสะเทือนรุนแรงมาก โชคดีที่เราอยู่ข้างนอกบ้านแล้ว” เขากล่าว “ผู้คนต่างตื่นตระหนก วิ่งหนีกันไปมา เรากำลังอพยพอยู่ชั่วคราว...และพยายามขึ้นไปบนเนินเขา”
“ครอบครัวของผมปลอดภัย ไม่มีใครได้รับอันตราย”
สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา และธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซีย (BMKG) เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหว และเตือนให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง
“เราขอเรียกร้องอย่างยิ่งให้ชุมชนตามแนวชายฝั่งทางเหนือของเกาะฟลอเรส และในส่วนทางใต้บนเกาะต่างๆ ทางใต้ และทั่วทั้งภูมิภาคทางใต้ ดำเนินการอพยพด้วยตนเองโดยทันที” อับดุล มูฮารี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (BNPB) กล่าว
เขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ Kompas TV ว่า “ผู้อยู่อาศัยควรเคลื่อนย้ายออกจากชายฝั่ง โดยอาจเข้าไปในแผ่นดินลึกมากกว่า 2 กิโลเมตร หรือขึ้นไปบนพื้นที่เนินเขาที่มีความสูงมากกว่า 10 เมตร”
วิจายันโต ผู้อำนวยการศูนย์แผ่นดินไหวและสึนามิของ BMKG กล่าวว่า แบบจำลองสึนามิชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสึนามิในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก สุลาเวสีใต้ และนูซาเติงการาตะวันตก
มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสูงตั้งแต่ 0.5 เมตรถึง 3 เมตร แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกไป
“เราได้ยกเลิก (การเตือนภัยสึนามิ) แล้ว แต่เราจะยังคงติดตามระดับน้ำทะเลต่อไป” กล่าว
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีเห็นชาวเมืองมาอูเมเรบนเกาะฟลอเรสกำลังอพยพไปยังที่สูง ส่วนสถานีโทรทัศน์ของอินโดนีเซียมีการเผยแพร่ภาพผู้คนหลายร้อยคนในเขตปกครองนาเกเคโอกำลังอพยพออกจากซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหาย
ทางการอินโดนีเซียรายงานการตรวจพบคลื่นสึนามิสูงระหว่าง 19 ถึง 30 เซนติเมตร ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ราย ท่ามกลางรายงานความเสียหายที่ทยอยเข้ามา
“ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายและหญิง" เบอร์ตัน ซูอาร์ เปลิตา ปันจาอิตัน โฆษกหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงจาการ์ตา
“เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันแล้ว เราจะประกาศจำนวนผู้เสียชีวิตและขอบเขตความเสียหายของอาคารที่เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างเป็นทางการ”
อินโดนีเซียเผชิญแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใน "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแนวโค้งของกิจกรรมแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทอดยาวจากญี่ปุ่นผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิก
หนึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียคือแผ่นดินไหวขนาด 9.1 แมกนิจูดในปี 2004 ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา และก่อให้เกิดสึนามิคร่าชีวิตผู้คนกว่า 220,000 คนทั่วภูมิภาค รวมถึงประมาณ 170,000 คนในอินโดนีเซีย
โศกนาฏกรรมในวันบ็อกซิ่งเดย์ครั้งนั้นเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้
ที่มา: รอยเตอร์