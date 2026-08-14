ทำเนียบขาวครวญ! สหรัฐฯ สูญเสียรายได้ปีละ 1.9-2.6 หมื่นล้านดอลลาร์เพราะประเทศคู่ค้า 'เลี่ยงภาษี'

ทำเนียบขาวเผยแพร่รายงานฉบับใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) ว่า มีหลายประเทศกำลังส่งออกสินค้ามายังสหรัฐฯ ผ่านประเทศที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ โดยประเมินว่าพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้สหรัฐฯ สูญเสียรายได้จากภาษีประมาณ 19,000 ถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
รายงานดังกล่าวเน้นย้ำเป็นพิเศษว่า จีนตอบโต้ภาษีนำเข้าใหม่ในปี 2018 โดยการส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ตั้งแต่เม็กซิโกไปจนถึงมาเลเซียเพื่อบรรจุหีบห่อและประกอบชิ้นส่วนบางส่วน ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า การขนส่งผ่าน (transshipping) รูปแบบดังกล่าวทำให้ดูเหมือนว่า การนำเข้าจากจีนของสหรัฐฯ ลดลง แต่กลับทำให้ปักกิ่งสามารถขยายภาคการผลิตต่อไปได้ในลักษณะที่อาจท้าทายโรงงานและการจ้างงานของสหรัฐฯ
ปีเตอร์ นาวาร์โร ที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาว กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการประชุมทางไกลว่า จีนกำลังฟอกเงินส่งออกของตนผ่านประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ แม้ว่าเขาจะอ้างว่าประเด็นที่ยกขึ้นมาในรายงานนั้น แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ประเทศอื่นๆ ช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรได้มากกว่า
นาวาร์โร กล่าวว่า "เป็นเวลาหลายปีแล้วที่กลโกงการขนส่งสินค้าผ่านแดนครั้งใหญ่ได้ทำให้จีนคอมมิวนิสต์ฟอกเงินจากการส่งออกของตน"
รายงานฉบับนี้ออกมาก่อนการเยือนสหรัฐฯ ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่วางแผนไว้ในเดือน ก.ย. โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวถึง สี จิ้นผิง ในแง่ดีระหว่างการเยือนปักกิ่งเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา
จีนได้อธิบายความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ "เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์" แต่กระนั้นนโยบายของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับทำให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และที่อื่นๆ ไม่มั่นคง
นาวาร์โร กล่าวว่า ประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ก็อาจใช้วิธีขนส่งสินค้าผ่านแดนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ และกล่าวว่ากรอบการค้าใหม่ที่รัฐบาล ทรัมป์ กำลังดำเนินการอยู่นั้นจะมีบทบัญญัติที่รับรองว่า คู่ค้าที่กระทำการดังกล่าวจะถูกลงโทษ
รัฐบาล ทรัมป์ ได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงกับสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลก โดยหวังที่จะปกป้องผู้ผลิตของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งพันธมิตรและคู่แข่ง ในขณะเดียวกันภาษีเหล่านั้นก็สร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อขึ้นใหม่ภายในประเทศ
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการประมาณการที่หลากหลายเกี่ยวกับขนาดของการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยอ้างอิงตัวเลขจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประเมินว่า สินค้าที่ถูกขนส่งผ่านประเทศที่สามมีมูลค่าประมาณ 34,200 ล้านดอลลาร์ถึง 303,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปี โดยใช้ตัวเลขกลางที่ 75,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าประมาณรายได้ภาษีที่สูญเสียไป
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นาวาร์โร กล่าวว่า หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ได้เริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโครงการต้นแบบเพื่อหยุดการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สาม นาวาร์โร อธิบายว่าเมื่อมีการพบว่าผู้นำเข้าปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้า การนำเข้าสินค้านั้นจะสามารถถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ประมาณ 1 ปี
มาตรการภาษีของ ทรัมป์ ในช่วงเทอมสองเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายมากมาย โดยศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการบางส่วนในเดือน ก.พ. สหรัฐอเมริกายังคงนำเข้ามากกว่าส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่ดุลการค้าที่ไม่สมดุลในปีนี้อยู่ที่ 371,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 189,000 ล้านดอลลาร์
ที่มา: AP