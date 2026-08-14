ฟังแล้วหนาว! นายพลอิหร่านโว 'สต็อกอาวุธ' เพียบ พร้อมทำสงครามลากยาวกับสหรัฐฯ ไปยัน 'ทรัมป์' พ้นตำแหน่ง

นายพลอาวุโสของอิหร่านระบุ อิหร่านพร้อมที่จะทำสงครามลากยาวกับสหรัฐฯ แม้ว่าจะยืดเยื้อไปจนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ตามที
พลตรี โมฮัมหมัด เรซา นัคดี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แสดงความมั่นใจในความสามารถของเตหะรานในการเผชิญหน้าระยะยาว ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ PBS เมื่อวันอังคาร (11 ส.ค.) คำพูดของเขามีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับคลังอาวุธของสหรัฐฯ ที่เริ่มร่อยหรอ และขวัญกำลังใจที่ลดลงของทหารอเมริกันที่ประจำการในตะวันออกกลาง
"เป้าหมายของเราคือการสร้างการป้องปรามเพื่อให้ศัตรูไม่กล้าโจมตีเรา เพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างปลอดภัย" นัคดี ตอบผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯ เมื่อถูกถามว่า ผู้บัญชาการอิหร่านตั้งใจที่จะ "ลากยาว" ความขัดแย้งนี้ไปจนกว่า ทรัมป์ จะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่
นัคดี อธิบายว่า “วิธีหนึ่งคือการลากสงครามนี้ไปจนถึงวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยต่อไป และสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าหากใครก็ตามต้องการโจมตีอิหร่าน พวกเขาจะได้รู้ว่า มันมีราคาที่ต้องจ่าย”
ทรัมป์ เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นเวลา 40 วันในปลายเดือน ก.พ. แม้จะสูญเสียเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปหลายคน แต่รัฐบาลในเตหะรานยังคงควบคุมประเทศไว้ได้ และตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาค พร้อมทั้งกดดันทางเศรษฐกิจต่อพันธมิตรของวอชิงตันและตลาดโลก
สงครามครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลดลงอย่างมากในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกัน ทำให้เกิดความกังวลในพรรครีพับลิกันก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
ทรัมป์ ใช้กลยุทธ์สลับไปมาระหว่างการขู่ว่าจะเพิ่มความรุนแรงทางทหาร และการอ้างว่าอิหร่านอ่อนแอลงจนเกือบจะยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่เป็นประโยชน์ต่อวอชิงตันแล้ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (12) เขาอ้างว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อท่าเรืออิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือน เม.ย. นั้น ถูกกล่าวขานอย่างกว้างขวางว่าเป็นเสมือน “กำแพงเหล็ก” และเตหะราน “ไม่มีเงินแล้ว”
“ยิ่งสงครามนี้ยืดเยื้อนานเท่าไหร่ เราก็ยิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น” นัคดี กล่าวกับ PBS “เราไม่เผชิญสงครามที่แท้จริงมาก่อนเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้วิธีการต่อสู้กับอเมริกา แต่ในช่วง 5 เดือนมานี้ เราได้เรียนรู้แล้ว และเรายังเห็นด้วยว่า กองทัพอเมริกันอ่อนแอกว่าที่เราคิดไว้”
นัคดี อ้างด้วยว่า อิหร่านกำลังผลิตโดรนและขีปนาวุธในอัตราที่เร็วกว่าการใช้งาน และอาจต่อสู้ต่อไปได้อีกหลายปี
เขาเสริมว่า หากคลังอาวุธเหล่านั้นหมดลงในที่สุด เตหะรานอาจหันมาโจมตีสิ่งที่เขาเรียกว่า “ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอเมริกาหลายพันแห่งทั่วโลก” แทน
ที่มา: RT