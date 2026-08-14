ไทยฉาวอีก! ตร.กรุงโซลทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้ กทม.เป็นฐานโทรลวงเหยื่อในเกาหลีใต้

ตำรวจเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) ได้ทลายแก๊งหลอกลวงทางโทรศัพท์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีศูนย์บัญชาการอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ว่ากันว่าได้ฉ้อโกงเงินจำนวน 6,700 ล้านวอน (156 ล้านบาท) ไปจากผู้เสียหาย 68 รายในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้ว
สมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 11 ราย ในนั้นรวมถึงหัวหน้าแก๊งวัย 29 ปี ถูกบุกจับและนำตัวไปยังสำนักงานอัยการเขตกลางของกรุงโซล ก่อนที่ในจำนวนนั้น 9 รายจะอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจ จากการเปิดเผยสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซล
นอกจากนี้แล้วตำรวจยังใช้มาตรการต่างๆในการอายัดเงิน 157 ล้านวอน(ราว 3.67 ล้านบาท) ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย
พวกผู้ต้องสงสัยทั้งหมด ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 30 ปี ถูกกล่าวหาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและอัยการ ข่มขู่เอาภาพถ่ายเปลือยจากเหยื่อระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมปีที่แล้ว นำภาพดังกล่าวไปผลิตสื่อลามกอนาจารเพื่อแสวงผาผลประโยชน์ทางเพศ และกรรโชกทรัพย์รีดไถเงินจำนวนประมาณ 6,700 ล้านวอน อ้างว่าเป็นเงินประกัน สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในคดีหรือรับเงินชดเชยคืนจากคดีความ
แก๊งหลอกลวงทางโทรศัพท์กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยมีสมาชิก 24 ราย ในนั้นเป็นชาวเกาหลีใต้ 20 คนและชาวจีน 4 คน ตามข้อมูลของตำรวจ ขณะที่รายงานข่าวเผยว่าแก๊งนี้ได้จัดจั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในกรุงเทพฯ และปฏิบัติการหลอกลวงโดยแบ่งงานสมาชิกเป็น 3 บทบาทด้วยกัน
เหยื่อที่ถูกสุ่มเลือก จะถูกทำให้หลงเชื่อว่ามีการออกหมายจับพวกเขาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการค้าประเวณี จากนั้นก็จะถูกล่อลวงให้ส่งภาพเปลือย โดยอ้างเหตุผลเรื่องการตรวจร่างกาย
ต่อมาพวกผู้ต้องสงสัยจะเรียกร้องเงิน อ้างว่าเป็นเงินวางหลักประกันยื่นต่อศาล สำหรับช่วยคลี่คลายคดี รายงานข่าวระบุว่ามีผู้เสียหาย 68 ราย โอนเงินเป็นจำนวนรวม 6,700 ล้านวอน(156 ล้านบาท) หนึ่งในนั้นสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก ส่งเงินให้พวกผู้ต้องสงสัยกว่า 500 ล้านวอน(11.70 ล้านบาท)
ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในปฏิบัติการร่วมระหว่างตำรวจเกาหลีใต้และตำรวจไทย ที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมปีที่แล้ว และเวลานี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจากทั้ง 2 ประเทศ กำลังติดตามตัวสมาชิกแก๊งชาวเกาหลีใต้อีก 9 คนของขบวนการดังกล่าว ที่หลบหนีเข้ามายังประเทศไทย
(ที่มา:koreajoongangdaily)