ญี่ปุ่นเจอฝนถล่มหนักเป็นประวัติการณ์ ดับแล้ว 4 ราย ผู้โดยสารตกค้างใน 'สนามบินนาริตะ' หลายพันคน

ฝนที่ตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนติดค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะของกรุงโตเกียวในวันศุกร์ (14 ส.ค.) ขณะที่น้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบส่งผลกระทบต่อการคมนาคม ทำให้บ้านเรือนไฟฟ้าดับ และคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 4 ราย
ฝนตกหนักกว่า 360 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมงในบางส่วนของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียว ทำให้ถนนและทางรถไฟถูกน้ำท่วมในช่วงสัปดาห์วันหยุดที่คึกคักที่สุดสัปดาห์หนึ่งของญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ได้รับการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย รวมถึงรายหนึ่งที่ติดอยู่ในรถที่จมน้ำ ขณะที่อีกหนึ่งคนยังคงสูญหาย ทหารถูกส่งไปยังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ
"กรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างยิ่ง" โทชิฮิโตะคุมากาอิ ผู้ว่าการจังหวัดชิบะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเช้าวันศุกร์ (14) "ผมเคยรับมือกับภัยพิบัติมามากมายในอดีต แต่ไม่เคยเจอกรณีแบบนี้มาก่อน"
เมื่อเวลา 11:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีครัวเรือนมากกว่า 22,000 หลังยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามรายงานของบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า โตเกียว อิเล็กทริก เพาเวอร์ ในเมืองชิบะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ประชาชนหลายร้อยคนต้องนอนค้างคืนใต้ผ้าห่มฟอยล์ในอาคารของรัฐบาลที่ใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราว
การขนส่งที่หยุดชะงักทำให้ผู้โดยสารประมาณ 7,000 คนติดค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะ โฆษกสนามบินกล่าว พร้อมเสริมว่าเที่ยวบินทั้งหมดมีกำหนดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ (14)
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ระบุว่า เที่ยวบินบางเที่ยวอาจล่าช้า แต่ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าจะยกเลิกเที่ยวบินใด ๆ
ทางหลวงสายหลักบางสายในชิบะถูกปิด ทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้เส้นทางอื่น และส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ตามรายงานของบริษัทผู้ให้บริการทางหลวง NEXCO East
บริการรถไฟหลายสายยังคงระงับในเช้าวันศุกร์ (14) แม้ว่ารถไฟบางขบวนที่เชื่อมต่อนาริตะกับโตเกียวจะกลับมาให้บริการแล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาความแออัดที่ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ
ภาพจากสถานีโทรทัศน์ NHK ของรัฐบาลเผยให้เห็นว่า ในช่วงข้ามคืนผู้โดยสารหลายร้อยคนเข้าแถวเพื่อรับผ้าห่ม น้ำดื่ม และของว่างจากเจ้าหน้าที่สนามบิน ก่อนที่จะนอนพักในอาคารผู้โดยสาร
“เราจะไม่มีวันลืมการเดินทางครั้งนี้” นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ติดอยู่ที่สนามบินกับครอบครัวกล่าวกับ NHK
ที่มา: รอยเตอร์