หวังทุบศก.พังพินาศ!สหรัฐฯขู่ปิดล้อมทางทะเลอิหร่าน'ไม่รู้จบ' ยกระดับกดดันเจรจาข้อตกลงยุติสงคราม

สหรัฐฯเมื่อวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) ขู่คงไว้ซึ่งการปิดล้อมทางทะเลเล่นงานอิหร่านต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ยกระดับกดดันเศรษฐกิจเตหะราน ท่ามกลางการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่หยุดชะงัก อุปทานน้ำมันโลกลดลงเรื่อยๆและความตึงเครียดในภูมิภาคพุ่งสูง
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯบอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่ากองทัพอเมริกาจะเดินหน้าคงการปรากฏตัวในภูมิภาคต่อไป เพื่อบังคับใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่าน ซึ่งก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแก่ประเทศแห่งนี้
"กองทัพเรือสหรัฐฯสามารถคงไว้ซึ่งการปิดล้อมทางทะเลเช่นนี้ต่อไปโดยไม่รู้จบ เพราะว่าเราจะหมุนเวียนเรือเข้าและออก อย่างที่เราทำ และเราจะเดินหน้าทำเช่นนี้ต่อไป" รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯบอกกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างเยือนปานามา
หลังข้อตกลงเบื้องต้นเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อยุติสงครามต้องพังทลายลง ทางอิหร่านหาทางควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและได้โจมตีเรือหลายลำที่พยายามล่องผ่านน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ ที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20 ของอุปทานโลก ในช่วงก่อนเกิดสงคราม ตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
เรือ 2 ลำของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐอาบูดาบี ถูกโจมตีระหว่างล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าวแห่งรัฐฯของยูเออี กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาประณามว่ามันเป็นการโจมตีโดยอิหร่าน
การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงเหลือแค่ 8 ลำในวันอังคาร(11ส.ค.) จากเดิมที่มีค่าเฉลี่ย 10 วันหลังสุด อยู่ที่ 12 ลำ และเฉลี่ยวันละราวๆ 130 ลำ ถึง 140 ลำ ต่อวัน ในช่วงก่อนเกิดสงคราม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอ้างซ้ำๆว่าสหรัฐฯควบคมช่องแคบแห่งนี้ "โดยสิ้นเชิง" แต่ทางอิหร่านโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ บอกว่าคำกล่าวอ้างเหล่านั้น "ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงในพื้นที่ ช่องแคบยังคงถูกปิดกั้นและจะไม่เปิดจนกว่าเงื่อนไขต่างๆของอิหร่านจะได้รับการตอบสนอง" ในนั้นรวมถึงการปลดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและปล่อยเงินที่อายัดไว้
สหรัฐฯเคยยกเลิกมาตรการปิดล้อมเรือและท่าเรือของอิหร่านเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ทว่านับตั้งแต่นั้นก็หันกลับมาใช้มาตรการดังกล่าวอีกหน ในเป้าหมายตัดขาดแหล่งสกุลเงินแข็งหลักของเตหะราน และซ้ำเติมความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในช่วงสงคราม
ก่อนหน้านี้วอชิงตันเคยบอกว่าจะเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่าน ก็ต่อเมื่ออิหร่านและโอมาน ซึ่งตั้งอยู่คนละฟากฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซ บรรลุข้อตกลงในการคืนชีพการเดินเรือสินค้า
(ที่มา:รอยเตอร์ส)