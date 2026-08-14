ส่อเป็นเรื่องจริง!USไม่ปัดข่าวทหารพยายามโดดลงจากเรือบรรทุกเครื่องบิน เครียดจัดระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) ระบุรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่บนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ที่กำลังล่องอยู่ในตะวันออกกลาง "บิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิง" อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันเขาไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ รายงานข่าวที่ระบุว่าลูกเรือหลายราย พยายามกระโดดลงจากเรือ ท่ามกลางความอ่อนล้าและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ อันมีต้อตอจากการที่ต้องปฏิบัติภารกิจกลางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สื่อด้านการทหารชื่อดัง 2 แห่ง Navy Times และ Stars and Stripes รายงานว่ามีความพยายามฆ่าตัวตายหลายกรณีและขวัญกำลังใจบนเรือที่บรรลุบุคลากร 5,000 คน กำลังลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ล่องลอยอยู่กลางทะเลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025
ทั้งนี้เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ถูกส่งเข้าประจำการในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อสนับสนุนสงครามที่สหรัฐฯเปิดศึกกับอิหร่าน
"เรามอบการดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกลำ ลูกเรือทุกคน และกัปตันทุกคน จะได้รับทุกสิ่งที่เราสามารถจัดหาให้ได้ในทุกช่วงเวลา การประจำการบางส่วนอาจยาวนานกว่าคนอื่นๆ ผมมีความเคารพและรู้สึกซาบซึ้งใจต่อเหล่ากะลาสีเรือเหล่านั้นมากกว่าใครๆ สิ่งที่เขาทำในทะเลหลวง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและมีการแวะจอดเทียบท่าได้น้อย มันน่าทึ่งมาก" เฮธเซกบอกกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางเยือนปานามา
ปกติแล้วการประจำการทางทะเลจะอยู่ที่ราวๆ 6 ถึง 9 เดือน แต่ระหว่างความขัดแย้งต่างๆ อาจมีการขยายเวลาประจำการออกไป
การประจำการทางทะเลที่ยาวนานเสี่ยงก่อความตึงเครียดมหาศาลแก่สุขภาพจิตของลูกเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสงคราม และมันเป็นสิ่งท้าทายกองทัพเรือสหรัฐฯมาโดยตลอด ที่ทหารเรือจำเป็นต้องดำรงความตื่นตัวและความพร้อมรบในระดับสูงอยู่เสมอ โดยเฉพาะครั้งที่ต้องรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่าน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน กำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง โดยมีเจตนาเข้าไปแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบินลินคอล์น แต่อ้างว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการทำตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า
บรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครต แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการประจำการที่ยาวนานของเรือบรรทุกเครื่องบินลินคอล์นและสภาพแวดล้อมบนเรือ "มีรายงานแพร่สะพัดเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจำเป็น น้ำปนเปื้อน ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา สุขภาพจิตที่ถดถอย ความกังวลเรื่องความปลอดภัยบนดาดฟ้าเรือ และการหยุดชะงักของระบบไปรษณีย์ ซึ่งทำให้พัสดุสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่กำลังถูกส่งไปยังเรือเกิดสูญหายระหว่างการขนส่งเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว" วุฒิสมาชิก ริชาร์ด บลูเมนทาล เขียนถึงเฮกเซธ และรัฐมนตรีทบวงทหารเรือในสัปดาห์นี้
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่บนเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น ทางโฆษกทำเนียบขาวรายหนึ่ง กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ เฮกเซธ มุ่งมั่นรับประกันว่ากองทัพสหัฐฯจะได้รับทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับตอบโต้ภัยคุกคามใดๆที่มีต่ออเมริกา
(ที่มา:รอยเตอร์ส)