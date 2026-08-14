แค้นเป็นการส่วนตัว!อิหร่านโจมตีเรือบริษัทน้ำมันยูเออีอีกแล้ว ขณะล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

บริษัทน้ำมันแห่งรัฐอาบูดาบี(ADNOC) เปิดเผยว่าเรือ 2 ลำของพวกเขาถูกโจมตีขณะกำลังล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) กล่าวหาว่าอิหร่านเป็นผู้ลงมือ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่ 2 ในระยะเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับเรือของ ADNOC ทางยูเออีประณามในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการโจมตีของอิหร่าน ที่เล็งเป้าเล่นงานเรือลำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ระหว่างที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
สำนักข่าว WAM สื่อมวลชนแห่งรัฐของยูอีเอ รายงานคำแถลงของ ADNOC ระบุว่าเวลานี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประณามในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็น "การโจมตีโดยศัตรูอิหร่าน" ต่อเรือของ ADNOC ทั้ง 2 ลำ บอกว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้กระทำการเยี่ยงโจรสลัด ด้วยการโจมตีเรือขนส่งสินค้าพาณิชย์ และใช้ช่องแคบเป็นเครื่องมือก่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือขู่กรรโชก เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและความมั่นคงทางพลังงานโลก
อย่างไรก็ตาม WAM และกระทรวงการต่างประเทศยูเออี ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่บนเรือหรือความเสียหายใดๆ ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ ขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
ก่อนหน้าสงคราม น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ถูกขนส่งผ่านน่านน้ำแคบๆแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่าน ทั้งนี้นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การเดินเรือประสบความปั่นป่วนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้มีการปรับขึ้นค่าระวางสินค้าและก่อความกังวลด้านความปลอดภัย
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ก่อนหน้านี้เคยขู่เล่นงานเรือต่างๆที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากว่าเรือเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับเหล่าอริศัตรูของเตหะราน หรือไม่ยอมทำตามคำสั่งของอิหร่าน
ADNOC ระบุในวันศุกร์(14ส.ค.) พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นการโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุเล่นงานบุคลากรและทรัพย์สินของพวกเขา ในขณะที่พวกเขายังคงต้องเดินหน้าตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างยิ่ง
สำหรับ ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งรัฐของอาบูดาบี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก และส่งออกน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์กลั่นไปทั่วโลก
(ที่มา:รอยเตอร์ส)