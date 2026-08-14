น้ำมันลง$2จับตาอุปสงค์โลกอ่อนแอ หุ้นสหรัฐฯปิดบวก-ทองคำปรับลด

ราคาน้ำมันขยับลงมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) นักลงทุนจับตาสัญญาณอุปสงค์โลกอ่อนแอและคลังปิโตรเลียมสำรองที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลเงินเฟ้อ ขณะที่ทองคำปรับลดพอสมควร
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 2.02 ดอลลาร์ ปิดที่ 81.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 1.91 ดอลลาร์ ปิดที่ 87.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นักลงทุนทบทวนข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯที่เผยแพร่ในวันพุธ(12ส.ค.) ระบุคลังน้ำมันดิบสำรองทางพาณิชย์ของประเทศ เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 โดยคลังน้ำมันดิบสำรองเพิ่มขึ้น 17.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม สู่ระดับ 424.4 ล้านบาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
ขณะเดียวกันโอเปกได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของอุปสงค์โลกสำหรับปี 2026 ลง 580,000 บาร์เรลต่อวัน ในรายงานประจำเดือนล่าสุดที่เผยแพร่ออกมา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) เอสแอนด์พี 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตที่เบาบางลง สนับสนุนความคาดหมายว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 69.72 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,839.99 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 50.49 จุด (0.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,798.99 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 214.54 จุด (0.81 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,803.03 จุด
ข้อมูลล่าสุดพบว่าดัชนีราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากราคาสินค้าลดลงและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่จำนวนชาวอเมริกาที่ยื่นเข้ารับสวัสดิการคนว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันในสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ถึงภาวะเสถียรของตลาดแรงงาน
จากข้อมูลเงินเฟ้อ ทาง FedWatch tool ของ CME ระบุเวลานี้พวกนักลงทุนคาดหมายว่ามีโอกาสถึง 63% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ณ ที่ประชุมครั้งถัดไปในเดือนหน้า
ส่วนราคาทองคำลดลงมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี(13ส.ค.) นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากราคาโลหะมีค่าชนิดนี้แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 47.10 ดอลลาร์ หรือ 1.1 % ปิดที่ 4,420.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)