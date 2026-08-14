ระทึกรอบใหม่! เยอรมันเจอ “วัตถุปริศนา” วางบนรางรถไฟแคว้นบาวาเรีย เชื่อเพื่อหวังป่วน หลังสัปดาห์ที่แล้ว “โดรนระเบิดรัสเซีย” โผล่กลางสนามบินไลป์ซิก

เอเจนซีส์ – พบวัตถุต้องสงสัยพบบนรางรถไฟในเช้าวันพฤหัสบดี(13 ส.ค) ใกล้สถานีรถไฟ ทรอยช์ลิงเกน (Treuchtlingen) ห่างไปทางเหนือของเมืองมิวนิกราว 150 ก.ม ตำรวจเยอรมันเชื่อต้องการป่วนเพื่อทำให้โกลาหลหลังสัปดาห์ที่แล้วโดรนติดระเบิดเชื่อว่าเป็นของรัสเซียอยู่ในสนามบินไลป์ซิก
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(13 ส.ค)ว่า ตำรวจเยอรมันแถลงว่า ประชาชนถูกอพยพออกจากบ้านเรือนหลังพบวัตถุประหลาดที่ดูเหมือน ‘จงใจวางทิ้งไว้ที่รางรถไฟ’ ของสถานีรถไฟเมืองทรอยช์ลิงเกน( Treuchtlingen) เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี(13)
หน่วยตำรวจพิเศษถูกเรียกมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว ตำรวจมิดเดิล ฟรานโคเนีย (Middle Franconia) ในแคว้นบาวาเรียกล่าวผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อเวลาราว 11.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้(13)
“ผู้เชี่ยวชาญตำรวจส่วนกลางเยอรมันกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบวัตถุที่อาจเป็นอันตรายทำให้เกิดระเบิด” ตำรวจเยอรมันแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X
และเสริมว่า “ขอได้โปรดอย่างไปเข้าใกล้พื้นที่และหลีกเลี่ยง”
เดลีเมลรายงานว่า หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดถูกนำมาเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและสถานีรถไฟยังคงปิดต่อไป
แต่ทว่าในเวลาต่อมาพบว่า วัตถุปริศนาที่ค้นพบบนรางรถไฟนี้ไม่มีระเบิดติดมาด้วย
การพบวัตถุบนรางรถไฟเกิดขึ้นหลังสัปดาห์ที่แล้วสนามบินไลป์ซิกกลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อโดรนติดระเบิดที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับรัสเซียถูกพบใกล้กับเครื่องบินคาร์โกยูเครน Antonov
ทั้งนี้เมืองทรอยช์ลิงเกนมีประชากรราว 13,000 คนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองมิวนิกไปราว 150 ก.ม
สถานีรถไฟมีบทบาทสำคัญในการขนส่งทางรางระดับภูมิภาคและอีกทั้งรถไฟเส้นทางไกลนั้นเชื่อมเมืองมิวนิก นิวเรมเบิร์ก (Nuremberg) และเมืองอื่นๆของแคว้นบาวาเรีย
เหตุการณ์พบโดรนติดระเบิดที่สนามบินไลป์ซิกนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของเยอรมันออกมาชี้ว่า เหตุการณ์ส่งสัญญาณไปว่าเป็น ‘คุณสมบัติใหม่ของความอันตราย’ สร้างความวิตกถึงยุทธวิธีไฮบริใหม่ของรัสเซียไปทั่วยุโรป
เดลีเมลรายงานว่า บรรดาหน่วยข่าวกรองอเมริกันต่างพากันประเมินว่า หน่วยข่าวกรองลับรัสเซียน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตี อ้างอิงการรายงานจากสื่อสหรัฐฯถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอรมันยังไม่เปิดเผยชื่อคนร้ายก็ตาม
เจ้าหน้าที่สอบสวนรายงานว่า ได้ค้นพบ DNA บนโดรนระเบิดตรงกับของผู้ต้องสงสัยรัสเซียที่เคยโจมตีสนามบินเดียวกันนี้เมื่อ 2 ปีก่อน
ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมัน อเล็กซานเดอ์ ดอร์บรินดต์ (Alexander Dobrindt) ต้องลดการพักผ่อนของเขาในอิตาลีให้สั้นลงก่อนเดินทางไปไลป์ซิก
ทั้งนี้รัสเซียออกมาปฎิเสธความเกี่ยวข้อง โดยสถานทูตรัสเซียประจำกรุงเบอร์ลนออกมากล่าวถึงเหตุที่เกิดว่า เป็นการยั่วยุที่เป็นการกุขึ้นตมาพร้อมกล่าวหาบรรดาผู้ที่ออกมากล่าวหามอสโกโดยไม่มีหลักฐาน