Meta ลบบัญชีวัยรุ่นออสซี่ 756,000 บัญชี

เมตา (Meta) บริษัทแม่ของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม แถลงในวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) ว่าได้ปิดการใช้งานบัญชีที่สงสัยว่าเป็นของเยาวชนชาวออสเตรเลียอายุต่ำกว่า 16 ปีไปแล้วมากกว่า 756,000 บัญชี พร้อมรับปากว่าจะยกระดับการดำเนินการเพิ่มเติม ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มส่งสัญญาณเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมาย
ทางบริษัทระบุว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ช่วงที่กฎหมายแบนโซเชียลมีเดียของออสเตรเลียเริ่มใช้จริง ได้ปิดการใช้งานบัญชีอินสตาแกรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยไปแล้ว 462,000 บัญชี และบัญชีเฟซบุ๊กอีก 294,000 บัญชี
ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียระดับโลกรายนี้ระบุว่า ต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ตนเองและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เคยคัดค้านอย่างหนัก ในช่วงเวลาเดียวกับที่หน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียกำลังพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มในเครือเมตา โดยมองว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังไม่ได้ดำเนินมาตรการที่เพียงพอในการปฏิบัติตามกฎหมาย
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแพลตฟอร์มอื่นที่เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายในช่วงเวลาเดียวกับเมตา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจากรัฐบาลออสเตรเลียและผลการศึกษาจากสถาบันอิสระหลายแห่งชี้ตรงกันว่า ในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากเริ่มใช้มาตรการแบน เยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปีมากกว่า 8 ใน 10 คน ยังคงสามารถเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียได้อยู่
รัฐบาลออสเตรเลียได้เสนอกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียที่มีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นตอนต้น
ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังพิจารณาใช้มาตรการจำกัดอายุในลักษณะเดียวกัน ทางการออสเตรเลียได้กล่าวหาแพลตฟอร์มต่างๆ ว่าเจตนาทำให้มาตรการแบนนี้ล้มเหลว พร้อมทั้งได้เสนอกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษปรับสูงสุดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอีกเท่าตัว เป็น 99 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 69.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถเรียกตรวจเอกสารได้มากขึ้น
ตัวแทนจากเมตา ติ๊กต็อก กูเกิล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของยูทูบ และสแนปแชต มีกำหนดเข้าให้การต่อคณะกรรมาธิการไต่สวนของรัฐสภาเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวันศุกร์นี้ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล
"กระบวนการบังคับใช้กฎหมายยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และตัวเลขเหล่านี้จะเพิ่มสูงขึ้นอีก" เมตาระบุในแถลงการณ์
"เรามีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลออสเตรเลียในการดูแลให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย และเรากำลังปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎหมายอย่างเต็มที่" บริษัทระบุ
จากการทดสอบเทคโนโลยีการยืนยันอายุในออสเตรเลียเมื่อปี 2025 พบว่า เครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดสามารถสนับสนุนมาตรการแบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ รวมถึงแพลตฟอร์มของเมตา ได้เริ่มเปิดใช้ซอฟต์แวร์ประเมินอายุด้วยภาพถ่าย แม้พวกเขาจะระบุว่าโดยปกติแล้ว จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อสันนิษฐานอายุของผู้ใช้งานจากกิจกรรมออนไลน์เป็นอันดับแรกก็ตาม
เมตาระบุว่า บริษัทได้นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ประมวลผลโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อค้นหา "เบาะแสเชิงบริบทที่ชี้ว่าบัญชีดังกล่าวอาจเป็นของคนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เช่น ข้อความอวยพรวันเกิด หรือการกล่าวถึงระดับชั้นเรียน" รวมทั้งใช้ AI ในการวิเคราะห์รายงานแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์
นอกจากนี้ บริษัทได้ยกเลิกตัวเลือกที่เปิดให้ผู้ใช้สร้างบัญชีใหม่ได้อีก หากบัญชีเดิมเคยถูกลบไปแล้ว
ที่มา รอยเตอร์