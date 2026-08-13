อิหร่านจ่อเข้าร่วมธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS

อับดุลนาเซอร์ เฮมมาติ ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่านเปิดเผยผ่านรายงานของสื่อรัฐบาลเมื่อวันพุธ (12 ส.ค.) ก่อนหน้าการประชุมด้านการเงินของกลุ่ม BRICS ที่ประเทศอินเดียว่า อิหร่านเตรียมที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank - NDB) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศ BRICS
ในปัจจุบัน อิหร่านยังคงเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ รวมถึงยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และอิสราเอล สถานการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เตหะรานต้องเร่งแสวงหาช่องทางการเงินตัวเลือกใหม่นอกเหนือจากระบบดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แผนกสื่อสารองค์กรของ NDB ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของอิหร่านได้ในขณะนี้
อิหร่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ในปี 2024 ตามแผนการขยายกลุ่มประเทศ เพื่อมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และนับแต่นั้นมา อิหร่านได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการเข้าเป็นสมาชิกและผู้ถือหุ้นของ NDB
ธนาคาร NDB ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เพื่ออุดหนุนทุนแก่โครงการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต่อมาได้ขยายขอบเขตสมาชิกรวมไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่น ๆ
"ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก BRICS คือการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ และประเทศของเราจะเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารแห่งนี้ในเร็วๆนี้" เฮมมาติ กล่าว
เฮมมาติเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม BRICS ครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศอินเดีย ในฐานะประธานหมุนเวียนของ BRICS ในปีนี้
ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่ม BRICS ต่างพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการส่งเสริมการค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง
เฮมมาติกล่าวเพิ่มเติมว่า อิหร่านเชื่อมั่นว่าสมาชิก BRICS สามารถทำการค้าระหว่างกันโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นของตนได้ และกำลังเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือทางการเงินในระดับทวิภาคีและไตรภาคีร่วมกับสมาชิกรายอื่นๆ
ทางธนาคาร NDB ระบุว่า การสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้นเปิดกว้างสำหรับสมาชิกของสหประชาชาติ ตลอดจนประเทศสมาชิกที่กู้ยืมและไม่ได้กู้ยืม โดยอูซเบกิสถานได้กลายมาเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ของธนาคารเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่มา รอยเตอร์