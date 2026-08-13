ตม.มะกันเตรียมใช้ถุงมือไฟฟ้าจัดการผู้อพยพ

เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) อาจได้รับการจัดสรรถุงมือที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงในเร็วๆนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสยบผู้ต้องหา หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดขืนต่อสู้
ตามประกาศของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ICE มีแผนที่จะทุ่มงบประมาณสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดซื้อ "อุปกรณ์เบี่ยงเบนความสนใจและลดความรุนแรงด้วยกระแสไฟฟ้า" จำนวนหลายพันชิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่และสายสืบภายในเดือนมีนาคม
อุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า G.L.O.V.E. ซึ่งย่อมาจาก Generated Low Output Voltage Emitter ผลิตโดยบริษัท Compliant Technologies LLC จากเมืองเลกซิงตัน รัฐเคนทักกี โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้ในเรือนจำและสถานีตำรวจบางแห่งแล้ว
ทาง DHS เปิดเผยเมื่อวันอังคาร (11 ส.ค.) ว่ากำลังอยู่ระหว่างเตรียมคำตอบสำหรับข้อซักถามจากสำนักข่าวเอพี และยังไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ ในทันที ด้านเจฟฟ์ นิคเลาส์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Compliant Technologies ได้เขียนอีเมลระบุว่า "น่าเสียดายที่เราไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้"
ประกาศดังกล่าวยังระบุด้วยว่า การเปิดรับข้อเสนอสำหรับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (ไม่มีการประกวดราคา) อาจเปิดเผยอย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์นี้
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองต่างแสดงความกังวลอย่างมากต่อแผนการดังกล่าว โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ ICE กำลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ รวมถึงขาดการตรวจสอบและความรับผิดชอบในการกวาดล้างผู้อพยพตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ทางบริษัท Compliant Technologies ระบุว่า อุปกรณ์นี้ทำงานเหมือนถุงมือปฏิบัติการทั่วไป จนกว่าเจ้าหน้าที่จะกดสวิตช์เพื่อเปิดโหมดไฟฟ้า ตัวถุงมือต้องสัมผัสกับผิวหนังของบุคคลนั้นโดยตรงเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สยบเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาที
"ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นทันทีและแหลมคม จนทำให้คุณเสียสมาธิ ผมเปรียบมันเหมือนโดนผึ้งต่อย" จอห์น พีเตอรส์ ประธานสถาบันเพื่อการป้องกันการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว ซึ่งกำลังศึกษาการใช้อุปกรณ์นี้กล่าว "หากเจ้าหน้าที่เจอการขัดขืนรูปแบบใดก็ตามจากบุคคลนั้น นี่ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน"
พีเตอรส์กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการจัดซื้อตามแผนของ ICE ครั้งนี้น่าจะเป็นยอดสั่งซื้อครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเท่าที่เคยมีมา เขานึกภาพออกว่าเจ้าหน้าที่ ICE น่าจะใช้ถุงมือนี้ช่วยในการคุมตัวผู้ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือออกจากรถยนต์ บ้านเรือน หรือเคลื่อนย้ายเข้าออกจากสถานกักกัน
"สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีรูปร่างเล็ก แรงน้อย หรืออายุมาก ผมคิดว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยได้มาก เพราะมันช่วยให้สยบเป้าหมายได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาการเผชิญหน้า" เขากล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตได้เตือนว่า ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้เพื่อการลงโทษ ไม่ควรใช้กับผู้ที่ทำเพียงแค่ "โวยวายโต้เถียงหรือมีท่าทีก้าวร้าว" และห้ามใช้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ
เจนน์ โรลนิค บอร์เชตตา รองผู้อำนวยการโครงการด้านงานตำรวจจากสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน (ACLU) กล่าวว่า ประชาชนไม่ควรไว้วางใจว่าเจ้าหน้าที่ ICE จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสม เธอตั้งคำถามถึงความจำเป็นของอุปกรณ์นี้ในการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองทางแพ่ง พร้อมชี้ว่าคนที่โดนช็อตอาจไม่ทันได้ตั้งตัวหรือได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้า
"ตลอดปีที่ผ่านมา ICE ได้แสดงให้ประเทศนี้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะใช้กำลังเร็วเกินไป ตอนนี้พวกเขาจะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตได้ด้วยการกดปุ่มเบาๆ โดยที่อาจไม่มีใครเห็นว่าทำ การนำถุงมือที่สามารถใช้สร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้ง่ายดายขนาดนี้มาใช้ในการเผชิญหน้า คือสูตรสำเร็จของการสร้างอันตรายให้แก่สาธารณชน" เธอกล่าว
ฝ่ายสนับสนุน ระบุว่า อุปกรณ์เหล่านี้มักใช้ในสถานการณ์เฉพาะภายในเรือนจำและการขนย้ายผู้ต้องหา มากกว่าการนำมาใช้ลาดตระเวนตามท้องถนนทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลของ Compliant Technologies ถุงมือนี้ถูกนำมาใช้เพื่อสยบผู้สงสัยที่ก่อความรุนแรงและปฏิเสธที่จะขึ้นรถตำรวจ รวมถึงนักโทษที่พยายามทำร้ายตัวเองและข่มขู่เจ้าหน้าที่
พีเตอรส์ คาดการณ์ว่า อุปกรณ์นี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยพนักงานบางคน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ แต่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บมากมาย พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือ ICE ต้องมีนโยบายและการฝึกอบรมที่เข้มงวดรองรับ
ผู้ผลิตระบุว่า การจะใช้อุปกรณ์นี้ได้ เจ้าหน้าที่ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและต้องได้รับการทดสอบเพื่อต่อใบรับรองใหม่ในทุกๆสองปี
ที่มา เอพี