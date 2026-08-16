ศาลเจ้ายาสุกุนิสั่งห้ามแต่ง “คอสเพลย์ทหาร” เข้ามาสักการะหวั่นกระตุ้นสายเหยี่ยวก่อนครบรอบ WW2

เอเจนซีส์ – ศาลเจ้ายาสุกุนิวันพุธ(12 ส.ค)ประกาศห้ามผู้มาสักการะสวมชุดคอสเพลย์คล้ายทหารเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเพิ่มขึ้นจากกลุ่มชาตินิยมเดินทางเข้ามาศาลเจ้าชื่อดังสุสานของอดีตนายพลญี่ปุ่นอาชญากรสงครามโลกครั้งที่ 2
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(13 ส.ค)ว่า การประกาศห้ามแต่งตัวเลียนแบบทหารของศาลเจ้ายาสุกุนิกลางกรุงโตเกียวเกิดขึ้นก่อนสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงครบรอบญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่รู้จักในวัน VJ เดย์ ถึงแม้ว่าศาลเจ้ายาสุกุนิจะชี้ว่า คำสั่งที่ออกมาในวันพุธ(12)ห้ามแต่งกายเลียนแบบทหารเข้ามาสักการะนั้นจะใช้ตลอดทั้งปีก็ตาม
ศาลเจ้ายาสุกุนิเป็นที่สิงสถิตของอดีตทหารญี่ปุ่นและพลเรือนร่วม 2.5 ล้านคนที่เสียชีวิตในสงครามในศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 รวมไปถึงบรรดานายพลที่เป็นอาชญากรสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ามกลางความร้อนแรงของการเมืองเชิงภูมิศาสตร์โดยเฉพาะในสมัยนายกรัฐมนตรีสายเหยี่ยว ซานาเอะ ทาคาอิจิ ทำให้ความขัดแย้งระดับภูมิภาคญี่ปุ่น-จีนเพิ่มมากขึ้น
“ในขณะที่การเข้ามาเยือนของประชาชนที่เคยอยู่ในกองทัพญี่ปุ่นแต่งชุดทหารส่วนใหญ่หายไปหลัง 80 ปีได้ผ่านพ้นนับตั้งแต่สิ้นสุด แต่ทว่าผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นถูกพบเข้ามาสักการะในเครื่องแบบทหาร” รายงานจากแถลงการณ์ของศาลเจ้ายาสุกุนิที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการที่ชี้ว่าศาลเจ้าแห่งนี่เป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์
สื่ออังกฤษชี้ว่า ศาลเจ้ายาสุกุนิในตอนแรกได้ออกมาประกาศห้ามแต่งกายเลียนแบบทหารตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลทำให้เกิดความไม่พอใจต่อบางส่วนที่ชี่ว่าจะเป็นการทำให้กองกำลังปกป้องตนเองญี่ปุ่นที่รู้ว่าเป็นกองทัพญี่ปุ่นไม่เดินทางเข้ามาสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิ
อย่างไรก็ตามศาลเจ้ายาสุกุนิออกแถลงการณ์เพิ่มวันพุธ(12)โดยอธิบายเพิ่มเติวว่า ทั้งเจ้าหน้าที่กองกำลังปกป้องตนเองญี่ปุ่นที่กำลังปฎิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่กองทัพต่างชาติได้รับข้อยกเว้นกฎการแต่งกายใหม่นี้