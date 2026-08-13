องค์กรสื่อฟ้อง 'ทรัมป์' ขายสิทธิ์เข้าถึงโพสต์บน Truth Social ชี้เป็นการหารายได้โดยทุจริต-ขัดรัฐธรรมนูญ

องค์กรสื่อ 2 แห่งสหรัฐฯ ยื่นฟ้องเอาผิดประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กรณีการขายสิทธิ์เข้าถึงโพสต์ของประธานาธิบดี ซึ่งรวมถึงโพสต์ที่อาจมีผลต่อตลาด บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา
คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลส่วนกลางแมนฮัตตันโดย The Intercept และ Freedom of the Press Foundation เกี่ยวข้อง Truth API ซึ่งเป็นบริการของ Trump Media & Technology Group ที่เรียกเก็บเงินสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับการเข้าถึงบัญชี Truth Social ระดับสูง 10 บัญชี รวมถึงบัญชีของตัว ทรัมป์ เอง
Truth API เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. หรือสี่วันหลังจากที่ เอลิซาเบธ วอร์เรน ส.ว.เดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ และ แอดัม ชิฟฟ์ ส.ว.เดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนีย เรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ตรวจสอบว่าบริการนี้บ่อนทำลายความสมบูรณ์ของตลาดการเงิน ในขณะที่ทำให้วอลล์สตรีท ผู้มีอิทธิพล และ ทรัมป์ ร่ำรวยขึ้นหรือไม่
ทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที โดยกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนอื่นๆ ตกเป็นจำเลยด้วย แต่ Trump Media ไม่ใช่จำเลย
ทรัมป์ใช้ Truth Social มานานแล้วในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวภาษีและข้อขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้น น้ำมัน และตลาดอื่นๆ
คดีฟ้องร้องในวันพุธ (12) มีเป้าหมายเพื่อห้ามไม่ให้ทำเนียบขาวโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลบน Truth Social แต่เพียงรายเดียว ตราบใดที่ยังมีบริการแบบเสียค่าใช้จ่ายอยู่
ฝ่ายโจทก์กล่าวหาว่าบริการนี้เข้าข่าย "ทุจริตอย่างร้ายแรง"
ในเอกสารคำฟ้อง โจทก์กล่าวหาว่าบริการ Truth API นั้น "ทุจริตอย่างร้ายแรง" เพราะประธานาธิบดีจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินเมื่อมีผู้สมัครใช้บริการ
พวกเขายังกล่าวอีกว่า บริการดังกล่าวละเมิดบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เพราะทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงประกาศของ ทรัมป์ อย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีผลประโยชน์โดยชอบธรรมใดๆ ต่อรัฐบาลในการขายโพสต์ของ ทรัมป์ ให้กับสมาชิกส่วนตัว และปล่อยให้เขาได้รับผลกำไร
ตามคำร้องเรียน โพสต์และการแชร์ต่อของทรัมป์บน Truth Social จำนวน 9,000 ถึง 11,000 ครั้งในช่วงวาระที่สองของเขาในทำเนียบขาวนั้น ไม่เคยมีคำแถลงอย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวตามมา
โฆษกของ Trump Media ออกมาโต้แย้งว่า แพลตฟอร์มและสำนักข่าวจำนวนมาก รวมถึงหลายแห่งที่ให้บริการฟีดแบบสมัครสมาชิก ได้เผยแพร่ข้อมูลจาก ทรัมป์
"ตอนนี้นักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายกำลังพยายามใช้ศาลเป็นอาวุธอย่างไม่ถูกต้องเพื่อเซ็นเซอร์เขา" และสร้างความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น โฆษกกล่าว
ในการประชุมรายงานผลประกอบการเมื่อวันจันทร์ (10) เควิน แมคเกิร์น รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trump Media กล่าวว่า Truth API ช่วยให้สมาชิกได้รับข่าวสาร "เร็วกว่าคนอื่นๆ เล็กน้อย"
ประธานาธิบดี ทรัมป์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Trump Media โดยถือหุ้น 41.3% มูลค่าประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ ผ่านกองทุนทรัสต์ที่สามารถเพิกถอนได้ในชื่อ Donald J. Trump Revocable Trust ตามข้อมูลของรอยเตอร์
โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายคนโตของเขา เป็นกรรมการของ Trump Media และดูแลกองทุนทรัสต์ดังกล่าว
บัญชีอื่นๆ ที่ถูกเสนอผ่าน Truth API ได้แก่ บัญชีของรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์, ผู้อำนวยการ FBI แคช พาเทล และทำเนียบขาวเอง ตามที่ระบุในคำร้องเรียน
กรรมการของ SEC ในปัจจุบันสามคนเป็นคนของพรรครีพับลิกัน
ที่มา::รอยเตอร์