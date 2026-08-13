โดนอีกแล้ว!สื่อเขมรพร้อมตลอดตีแผ่ด้านมืดไทย ระบุโซเชียลจีนระอุหลังนทท.สาวหายตัวปริศนากลางกรุง

สื่อกัมพูชานำเสนอเรื่องอื้อฉาวในไทยไม่พัก ตีข่าวหญิงสาววัย 24 ปีชาวจีน หายตัวไปอย่างลึกลับในไทย ว่ากันว่าเธอขึ้นรถไปกับคนแปลกหน้า ไม่นานหลังเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เหตุการณ์ที่ก่อความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของเธอ และเรียกความสนใจจากประชาชนทั่วไปและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของจีน
เดอะขแมร์ทูเดย์ อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การทูตจีนและสื่อมวลชนไทย รายงานว่า ฉี เมิ่ง เดินทางทางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาลเซีย ประเทศที่เธอเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเป็นเวลา 1 สัปดาห์ มาถึงกรุงเทพฯในวันที่ 2 สิงหาคม ด้วยเที่ยวบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ MH784
เพื่อนของเธอ "เฉิน เจ๋อ" อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวจีน เปิดเผยว่า ฉี เดินทางออกมาเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก และต่อมาเธอรับข้อเสนอของบุคคลนิรนามรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าจะขับรถพาเธอไปเที่ยวเชียงใหม่ รายงานข่าวระบุว่าการติดต่อกับเธอขาดหายไป ไม่นานหลังจากเธอขึ้นรถคันดังกล่าว
สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างว่าสถานทูตจีนในประเทศ ยืนยันในวันที่ 11 สิงหาคม ว่าครอบครัวของ ฉี ได้ร้องขอความช่วยเหลือ และทางสถานทูตได้แจ้งกับครอบครัว เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแจ้งความคนหายกับตำรวจไทย และจะเดินหน้าให้การสนับสนุนด้านกงสุลอย่างต่อเนื่อง เดอะขแมร์ทูเดย์ระบุรายงานข่าวนี้ถูกตีแผ่โดยเดอะสแตนดาร์ดของฮ่องกงเป็นที่แรก และจากนั้นได้ถูกนำไปอ้างอิงต่อโดยสื่อมวลชนอื่นๆในภูมิภาค
เดอะขแมร์ทูเดย์ อ้างอิงจากคำร้องขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ที่แพร่สะพัดบนสื่อโซเชียลของจีน ระบุว่าทางครอบครัวของฉี กำลังทุกข์ทรมานจากความทุกข์ใจอย่างรุนแรง ขณะที่บรรดาเพื่อนๆได้วิงวอนต่อสาธารณะ ให้ผู้ที่ควบคุมตัวเธออยู่ติดต่อกลับมา และรับรองความปลอดภัยในการส่งตัวเธอกลับสู่ครอบครัว อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนกัมพูชาเน้นย้ำว่า คำกล่าวอ้างเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ไทย
มีข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันบางส่วน บ่งชี้เช่นกันว่า ฉี อาจมีแผนเดินทางท่องเที่ยวไปกับชายคนหนึ่งที่เธอพบปะพูดคุยบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามตำรวจไทยก็ไม่ยืนยันคำกล่าวอ้างนี้เช่นกัน
สื่อมวลชนกัมพูชา ระบุว่าจนถึงช่วงเย็นวันพุธ(12ส.ค.) เจ้าหน้าที่ไทยยังไม่ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงอย่างป็นทางการ เกี่ยวกับรายละเอียดความคืบหน้าในการสืบสวน ขณะที่กรณีแวดล้อมเกี่ยวกับการหายตัวไปของ ฉี ยังคงไม่ชัดเจน
คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนในสื่อภาษาจีนและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของจีน ตามรายงานของเดอะขแมร์ทูเดย์ พร้อมระบุมันถูกนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆนานาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองจีน ที่หายตัวไประหว่างเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ที่มา:เดอะขแมร์ทูเดย์)