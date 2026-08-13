ชาวยุโรปตื่นตะลึง! แห่ชมปรากฏการณ์ 'สุริยุปราคาเต็มดวง' ครั้งแรกในรอบ 27 ปี

ท้องฟ้าในสเปนมืดลงชั่วขณะราวกับกลางคืนในวันพุธ (12 ส.ค.) เมื่อเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกสำหรับสเปนในรอบกว่าศตวรรษ ซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แสงเรืองรองของโคโรนาชั้นนอกของดวงอาทิตย์ที่ส่องประกายออกมาจากขอบของดวงจันทร์ที่มืดมิด ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างส่งเสียงอุทานและโห่ร้องด้วยความดีใจ เพียง 90 นาทีหลังจากที่ปรากฏการณ์นี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเขตอาร์กติกอันห่างไกลทางตอนเหนือของรัสเซีย
“มันเป็นภาพที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อน” อิซาเบล ทรอยาโน แม่บ้านวัย 56 ปี กล่าวขณะชมปรากฏการณ์นี้กับลูกชายของเธอในเมืองตาร์ราโกนา บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของสเปน
อเลฮานโดร คูเอสตา นักวิจัยด้านนาโนวิทยาวัย 30 ปี กล่าวว่า "มันเหลือเชื่อ... ผมแทบจะร้องไห้เลย ผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัว"
"มันงดงามมาก... เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิต"
สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 12 สิงหาคม ปีนี้ถือเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกที่สามารถมองเห็นได้จากผืนแผ่นดินใหญ่และตอนกลางของทวีปยุโรป นับตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นระยะเวลาเว้นช่วงนานถึง 27 ปี
สุริยุปราคาครั้งนี้ได้ทอดเงาผ่านบางส่วนของกรีนแลนด์ ก่อนจะเคลื่อนตัวลงใต้ไปทับเมืองเคฟลาวิก ซึ่งอยู่ห่างจากเรคยาวิก เมืองหลวงของไอซ์แลนด์ประมาณ 50 กิโลเมตร ก่อนโค้งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังทางตอนเหนือของสเปน
เรคยาวิกไม่ได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงมาตั้งแต่ปี 1433 และครั้งต่อไปสำหรับพวกเขาก็จะต้องรอไปจนถึงปี 2196
ในสเปน เงาของดวงจันทร์เคลื่อนตัวเฉียงเป็นเส้นทางแคบๆ จากชายฝั่งทางเหนือไปยังหมู่เกาะบาเลอริก ซึ่งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นจำนวนมากสวมชุดว่ายน้ำและแว่นตากรองแสงมารวมตัวกันบนชายหาดเพื่อชมปรากฏการณ์นี้
แว่นตาสำหรับชมปรากฏการณ์นี้เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วนได้ทั่วทั้งยุโรป รวมถึงแคนาดา ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา และแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
บนยอดเขาปิกดูมิดีในเทือกเขาพิเรนีสของฝรั่งเศส เมฆหนาทึบได้แยกตัวออกก่อนเกิดปรากฏการณ์เพียงไม่กี่นาที ทำให้ผู้คนสามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้ สุริยุปราคาครั้งนี้ยังดึงดูดผู้คนจำนวนมากในลอนดอน ปารีส และทั่วทั้งทวีปยุโรป
ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ก่อให้เกิดความประหลาดใจ ความหวาดกลัว และความเคารพยำเกรง เนื่องจากดูเหมือนว่าจะหยุดกระบวนการปกติของธรรมชาติไว้ชั่วขณะ
เงาหรือ "อุมบรา" ที่เกิดจากการเรียงตัวกันของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สร้างช่วงเวลาพลบค่ำที่แปลกประหลาด ซึ่งอุณหภูมิจะลดลง เงาจะปรากฏในมุมที่แปลกประหลาด และสัตว์บางชนิดจะจำศีล
แต่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ กินเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยเงาของดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวโลกด้วยความเร็วประมาณ 3,430 กิโลเมตร (2,130 ไมล์) ต่อชั่วโมง ตามข้อมูลจากหอดูดาวปารีส
สุริยุปราคาบางส่วนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เริ่มและสิ้นสุดการโคจรตัดกับดวงอาทิตย์ ทำให้แสงของดวงอาทิตย์ลดลงนั้น กินเวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
เหตุการณ์นี้ซึ่งถ่ายทอดสดโดยทั้ง NASA และองค์การอวกาศยุโรป เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาบรรยากาศและชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ขณะที่พวกเขากำลังพยายามค้นหาความลับเกี่ยวกับลมสุริยะและสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์
ที่มา: เอเอฟพี