จริงหรือ!สื่อแฉทหารUSอ่อนล้า-เสียขวัญ พยายามโดดหนีจากเรือบรรทุกเครื่องบิน ท่ามกลางสงครามอิหร่าน

บรรดาลูกเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯลำหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆอิหร่าน พยายามกระโดดลงจากเรือ ท่ามกลางความอ่อนล้าและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ อันมีต้อตอจากการที่ต้องปฏิบัติภารกิจกลางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตามรายงานของสื่อมวลชนหลายแห่ง โดยอ้างคำบอกเล่าจากคนในครอบครัวของสมาชิกลูกเรือ
รายงานข่าวระบุว่าครอบครัวของลูกเรือ แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตบนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ซึ่งถูกส่งเข้าประจำการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และคาดหมายว่าจะสิ้นสุดภารกิจในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นได้ถูกขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่ออกไปโดยไม่มีกำหนด ท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ล่องลอยอยู่กลางทะเลเป็นเวลานาน โดยไม่ได้กลับเข้าเทียบท่าตามปกติ สำหรับเติมเสบียง บำรุงรักษาและพักผ่อน เลยแม้แต่น้อย
แอนนาเบลล์ โลมา ภรรยาของลูกเรือรายหนึ่ง เปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าวกลาโหมชื่อดัง Military Times เมื่อวันอังคาร(11ส.ค.) เล่าว่าผู้ตรวจการเรือได้แจ้งกับเธอว่า สามีของเธอพยายามกระโดดลงจากเรือบรรทุกเครื่องบิน "เขาคิดว่าเขาจะถูกปลดออกจากราชการอย่างเสื่อมเสีย เพียงเพราะว่าเขาหมดไฟแล้ว" ส่วน มาเรีย โรดริเกซ ภรรยาของลูกเรืออีกนาย เล่าว่าสามีของเธอได้เข้าแทรกแซงในอีกเหตุการณ์ ขัดขวางไม่ให้เพื่อนร่วมงานรายหนึ่งกระโดดลงจากเรือ
รายงานของ Stars and Stripes สื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารสำหรับกำลังพลและครอบครัวในกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าทหารเรือประจำการและสมาชิกในครอบครัวต่างบรรยายถึงบรรยากาศอันหดหู่บนเรือ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่ลูกเรือหลายคนมีความคิดอยากฆ่าตัวตายและมีอย่างน้อย 1 กรณี ที่ลูกเรือถูกขัดขวางไม่ให้กระโดดลงจากเรือ
"เราทำงานกันอย่างหนักและเร่งรีบแข่งกับเวลามาตลอดช่วงที่มาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้" ลูกเรือรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Stars and Stripes เน้นย้ำว่าขวัญกำลังใจที่เคยอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นๆของการประจำการ เวลานี้ได้ลดลงอย่างมากแล้ว
ด้าน MS NOW สื่อมวลชนสหรัฐฯที่นำเสนอข่าวสารแบบรอบด้านและบทวิเคราะห์ความคิดเห็นทางการเมือง รายงานอ้างคำบอกเล่าของสมาชิกในครอบครัวของลูกเรือ เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าลูกเรือประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และร้านค้าบนเรือมักขาดแคลนสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน เช่น ยาสีฟัน สบู่ และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
กองทัพเรือสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันจันทร์(10ส.ค.) ว่า "ได้ทำการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและรักษาระดับความพร้อมทางจิตใจของลูกเรือทุกนาย" ขณะที่ หง เฉา รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพเรือสหรัฐฯ บอกว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี ยูเอสเอส ธีโอดอร์ รูสเวลต์ กำลังเตรียมการเข้าแบ่งเบาภาระของยูเอสเอส ลินคอล์น แต่ไม่ได้ให้กำหนดเวลาที่แน่ชัด อ้างถึงความปลอดภัยของปฏิบัติการ
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากเล่นงานอิหร่าน ด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเป็นชุดๆในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม เตหะราน ยืนหยัดต้านทานเอาไว้ได้ ปัจจุบันการเจรจาสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่ายหยุดชะงักลงไป และเส้นทางการขนส่งสินค้าอันสำคัญผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดตาย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)