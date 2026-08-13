ไต้หวันซ้อมรบจำลองสถานการณ์คุ้มกันเรือสินค้า-ปิดกั้นสะพานสู่ไทเป หากถูกจีน 'ปิดล้อมเกาะ'

กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (13 ส.ค.) ว่า กองทัพไต้หวันได้จำลองสถานการณ์ต่อต้านการปิดล้อมระหว่างการฝึกซ้อมรบประจำปี โดยให้กองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งจำลองการคุ้มกันเรือสินค้า ในความเคลื่อนไหวที่ตอกย้ำถึงแรงกดดันทางทะเลที่เพิ่มขึ้นจากจีน
ไต้หวันกังวลมานานแล้วว่า ปักกิ่งอาจพยายามปิดล้อมหรือกักกันเกาะแห่งนี้เพื่อบีบให้ยอมจำนน เนื่องจากจีนถือว่าเกาะไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเอง
ในเดือน มิ.ย. จีนเริ่มดำเนินการลาดตระเวนที่เรียกว่า "การบังคับใช้กฎหมาย" นอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับไทเป และกระพือความวิตกกังวลต่อวอชิงตันและชาติตะวันตกอื่นๆ
คำแถลงของกระทรวงระบุว่า การฝึกซ้อมคุ้มกันต่อต้านการปิดล้อมใช้แบบฝึกหัดที่เน้นการรบที่สมจริงเพื่อเสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และความยืดหยุ่นในการป้องกันทางทะเล
กองทัพเรือทำงานร่วมกับเรือยามฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันและรักษาความปลอดภัย ขณะที่เรือกวาดทุ่นระเบิดเคลียร์เส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัย และนำทางเรือสินค้าจำลองไปยังท่าเรือ
หน่วยยามฝั่งของไต้หวันซึ่งจะมีบทบาทสนับสนุนกองทัพเรือในยามสงคราม ระบุว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพุธ (12) และท่าเรือที่เรือถูกนำไปนั้นอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกทั้งสองแห่ง
หน่วยยามฝั่งไต้หวันเผยด้วยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทำงานร่วมกับกองทัพเรือในการฝึกต่อต้านการปิดล้อม
การซ้อมรบฮั่นกวง (Han Kuang) ระยะเวลา 10 วัน เริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเป็นการซ้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ หากจีนพยายามยึดเกาะไต้หวันด้วยกำลัง
รัฐบาลไต้หวันที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ปฏิเสธข้ออ้างอธิปไตยของปักกิ่ง
- การฝึกซ้อมสะพานไทเป
ในระหว่างการฝึกซ้อมอีกส่วนหนึ่งเมื่อคืนวันพุธ (12) ทหารได้ติดตั้งสิ่งกีดขวางโลหะ รั้วลวดหนาม และกำแพงคอนกรีตบนถนนที่มุ่งหน้าไปยังสะพานสำคัญแห่งหนึ่งในไทเป ซึ่งอาจถูกโจมตีหากจีนบุกเมืองหลวง
เจีย ชุง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยการป้องกันและความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวัน ซึ่งเฝ้าดูการฝึกซ้อมสะพาน กล่าวว่า ในช่วงสงครามแนวทางการป้องกันของกองทัพคือการสร้างเขตสิ่งกีดขวางหลายระดับ จากสะพานลงไปยังเขตสังหารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
วัตถุประสงค์ของการจำลองสถานการณ์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพจีนใช้สะพานเพื่อเคลื่อนพลเข้าสู่ไทเปได้อย่างรวดเร็ว
"ผมเชื่อว่าแผนของกองทัพจะรวมถึงการทำลายสะพานเหล่านี้หากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะไม่สามารถใช้สะพานเหล่านี้ข้ามแม่น้ำได้อย่างรวดเร็วและรุกคืบต่อไปได้"
ที่มา: รอยเตอร์