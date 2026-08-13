มีคนร้อนตัว!กัมพูชาโบ้ยถูกคนไทยจัดฉาก หลังพบกระสอบภาษาเขมรโผล่หรา คดีอินโดฯจับยาเคล็อตใหญ่

สื่อกัมพูชารีบออกมาโวยวาย หลังพบโลโก้และตัวอักษรภาษาเขมร ปรากฏหราอยู่บนกระสอบที่กลุ่มอาชญากรรมใช้ขนยาเคล็อตใหญ่ 1.3 ตัน บนเรือติดธงแทนซาเนีย ที่ล่องผ่านไทย ไปยังอินโดนีเซีย พร้อมกับพาดหัวข่าวที่ดูเหมือนเป็นการกล่าวหาว่าเป็นการจัดฉากโดยไทย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านปราบปรามยาเสพติดของอินโดนีเซียแถลงเมื่อวันอาทิตย์(9ส.ค.) ว่าเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ได้ทำการตรวจค้นและยึดเคตามีน(ยาเค) น้ำหนัก 1.3 ตัน มูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์ จากเรือประดับธงแทนซาเนีย กำลังแล่นมาจากไทย มุ่งหน้าสู่อินโดนีเซีย
เรือลำนี้ถูกเฝ้าติดตามมานานหลายเดือน จนกระทั่งเรือรบของกองทัพเรือลำหนึ่งเข้าสกัดเรือลำดังกล่าวในวันพฤหัสบดี(6ส.ค.) ตอนที่มันแล่นเข้าสู่เขตแดนของอินโดนีเซีย
"ในวันที่ 7 สิงหาคม คณะทำงานร่วมพบกระสอบ 65 ใบ ซุกซ่อนอยู่ภายในเรือ หลังจากตรวจสอบ พบว่าสิ่งของดังกล่าวบรรรจุเคตามีนอยู่ภายใน" ซูยูดี อาริโอ เซโต ผู้บัญชาการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าวระหว่างแถลงข่าวบนเกาะบาตัมของอินโดนีเซียในวันอาทิตย์(9ส.ค.) พร้อมระบุสิ่งผิดกฎหมายดังกล่าวมีน้ำหนักราวๆ 1.3 ตัน มูลค่าราว 116.2 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 3,800 ล้านบาท)"
เบื้องต้นสำนักข่าวขแมร์ทูเดย์ รายงานเชิงเหน็บแนมว่าปฏิบัติการของหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดอินโดนีเซียในครั้งนี้ นอกเหนือจากช่วยปกป้อง 6.5 ล้านชีวิตจากความเสี่ยงใช้ยาในทางที่ผิดแล้ว มันยังเปิดโปงให้เห็นถึงบทบาทของไทย ในฐานะประตูผ่านสำหรับยาเสพติด ที่จะเข้าสู่อินโดนีเซียอีกด้วย
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ทางการกัมพูชากลับต้องเป็นฝ่ายรุดออกมาแก้ต่างเสียเอง หลังพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุยาเค 65 กระสอบ มีโลโก้และตัวอักษรเป็นภาษาเขมร โหมกระพือข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งต้นทางที่แท้จริงของยาเสพติดล็อตใหญ่ดังกล่าว
ข้อสงสัยนี้ กระตุ้นให้สื่อมวลชนของกัมพูชาต้องหาทางเบี่ยงประเด็น โดยเคบีเอ็นนิวส์ นำเสนอรายงานข่าวล่าสุด เขียนท่อนโปรยว่า "เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยึดยาเค 1.3 ตัน ยาเสพติดที่ลักลอบจากไทย อำพรางในกระสอบข้าวที่มีตัวอักษรภาษาเขมร"
เคบีเอ็นอ้างว่าแก๊งลักลอบค้ายาเสพติดใช้ถุงกระสอบพิมพ์ภาษรเขมร เพื่อชี้นำให้พวกเจ้าหน้าที่เข้าใจผิด เชื่อว่ายาเสพติดเหล่านั้นเป็นสินค้าการเกษตรที่ถูกกฎหมายจากกัมพูชา และยิ่งไปกว่านั้นสื่อเขมรแห่งนี้ ยังถึงขั้นพาดหัวข่าวที่ดูเหมือนเป็นการใส่ร้ายประเทศไทย โดยพาดหัวว่า "Thais use Cambodian rice sacks to traffic drugs to Indonesia (ไทยใช้กระสอบข้าวกัมพูชาลักลอบขนยาเสพติดไปยังอินโดนีเซีย)
สื่อมวลชนแห่งนี้ อ้างข้อมูลเบื้องต้น ระบุว่าถุงกระสอบบรรจุยาเคเหล่านี้เป็นเพียงกลอุบายหลอกลวงของแก๊งอาชญากรข้ามชาติ และไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการส่งออกข้าวจริงจากกัมพูชา
รายงานของเคบีเอ็นปิดท้ายว่ายาเสพติดมากกว่า 1 ตัน ถูกพบในกระสอบข้าว 65 กระสอบ บนเรือที่มีชื่อว่า "คิงซัน" และเจ้าหน้าที่อินโนีเซียได้ทำการควบคุมลูกเรือ 8 ราย ในนั้นมีทั้งชาวพม่าและสิงคโปร์
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์/mgronline)