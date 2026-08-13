มวยอีกคู่!ปูตินขู่จะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟัน ถ้ายุโรปเริ่มไล่ล่ายึดเรือสินค้ารัสเซีย

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในวันพุธ(12ส.ค.) ประกาศกร้าวตะตอบโต้แบบเดียวกัน ถ้าบรรดาชาติยุโรปเริ่มยึดเรือสินค้าของรัสเซีย ขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย ยืนยันกองกำลังของเขาพร้อมสำหรับตรวจสอบและกักกัน" เรือต่างชาติ
ความเห็นของ ปูติน ระหว่างที่เขาร่วมสังเกตการณ์การซ้อมรบของกองทัพเรือในตะวันออกไกลของรัสเซีย มีขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรป(อียู) ยกระดับกดดันสิ่งที่เรียกว่า "กองเรือเงา" ของรัสเซีย ขยายขอบเขตคว่ำบาตรเรือหลายร้อยลำ กักกันเรือบางลำและลูกเรือเพื่อทำการตรวจสอบ รัฐบาลยุโรปบางชาติบอกว่าพวกเขากำลังพิจารณามาตรการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลที่เข้มงวดมากเดิม ต่อบรรดาเรือที่ต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
"เราได้เห็นพวกเจ้าหน้าที่ของบางชาติ ละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ พยายามจำกัดความเคลื่อนไหวของเรือสินค้าของผู้ประกอบการของเรา และเมื่อเร็วๆนี้เลยเถิดถึงขึ้นพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะยึดเรือของเรา และขยายทรัพย์สินที่พวกเขาปล้นไปจากเรา" ปูตินกล่าว
"แน่นอนว่า มันไม่ต่างอะไรจากการปล้นหรือขโมย และหากสิ่งนี้เริ่มถูกนำไปปฏิบัติจริง เราก็อาจจำเป็นต้องตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องจำกัดวงเฉพาะกับน่านน้ำต่างๆที่พวกเขาจู่โจมเรือของเราตามแผนที่วางเอาไว้ แต่เราจะตอบโต้ทุกหนทุกแห่งที่เรามองว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม" ประธานาธิบดีรัสเซียระบุ
วิคตอร์ ลินา ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย บอกกับปูติน ในสิ่งที่เขาให้คำนิยามว่าบรรดาชาติปรปักษ์อย่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ที่ขนส่งสินค้าด้วยเรือประดับธงอื่นๆเพื่อความสะดวก เรือเหล่านั้นก็อาจถูกมองว่าเป็น "กองเรือเงา" เช่นกัน
"บรรดาประเทศตะวันตก กระตือรือร้นใช้เรือที่ประดับธงประเทศที่ 3 ในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยเนื้อแท้แล้ว สิ่งนี้ถือเป็นกองเรือเงาของพวกเขา" ลินาบอกกับปูติน "เรามีศักยภาพตรวจสอบและกักกันเรือทั้งหลายที่เป็นของรัฐต่างๆที่ไม่เป็นมิตรและกองเรือเงาของพวกเขา มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้ว และเราพร้อมรับมือกับภาระหน้าที่นี้"
เขาบอกว่ากองเรือแปซิฟิกของกองทัพเรือรัสเซีย ได้ดำเนินการวิเคระาห์รายละเอียดการสัญจรทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และรู้ถึงเส้นทาง สินค้าและความเป็นเจ้าของของเรือต่างๆเป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน ปูติน ยังกล่าวหา นาโต ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และกำลังก่อความตึงเครียดในแถบอาร์กติก "เคราะห์ร้าย เรากำลังเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังรุกคืบเข้ามาในพื้นที่นี้ กลุ่มก้อนทหาร-การเมืองใหม่กำลังถูกจัดตั้ง และระบบอาวุธใหม่กำลังถูกส่งเข้าประจำการแถวนี้ หรือไม่ก็มีแผนประจำการ ซึ่งล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเรา" ประธานาธิบดีรัสเซียระบุ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)