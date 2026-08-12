ฝนตกหนักต่อเนื่องในจีน จากอิทธิพลของไต้ฝุ่นดอลฟิน

พายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้ ทำให้กรุงปักกิ่งเผชิญฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ถนนสายหลักหลายสายถูกน้ำท่วมและมีรถยนต์จอดเสียติดค้างอยู่จำนวนมาก รวมถึงสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ หลังจากที่ทำสถิติปริมาณฝนตกสูงสุดครั้งใหม่ในมณฑลทางตอนกลางและทางตะวันออก
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแห่งนี้ ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและสร้างความเสียหายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นผลมาจากภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) โดยเฉพาะในปีนี้ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มปรากฏชัดขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดพายุไต้ฝุ่นถี่และรุนแรงยิ่งขึ้น
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันพุธ (12 ส.ค.) ว่ากรุงปักกิ่งได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้ม (ระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับสอง) ส่งผลให้ต้องระงับการเดินรถสายประจำทาง 250 สาย ปิดสถานที่ท่องเที่ยว 150 แห่ง ขณะที่รถไฟฟ้าใต้ดิน 10 สายต้องลดความเร็วในการให้บริการ
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่บน Rednote ของจีนแสดงให้เห็นว่า สายฝนที่ตกกระหน่ำได้เปลี่ยนถนนในปักกิ่งให้กลายเป็นแม่น้ำ รถยนต์และรถประจำทางจมอยู่ใต้น้ำบางส่วน จนทำให้การจราจรกลายเป็นอัมพาต
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เขตชางผิง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของปักกิ่ง เผชิญกับปริมาณฝนตกต่อชั่วโมงสูงที่สุดในวันพุธ โดยมีปริมาณฝนสูงถึง 90.7 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหลัง 9.00 น.
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงในสัปดาห์นี้ หลังจากเคลื่อนตัวเป็นระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตรเข้าสู่ชายฝั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของพายุยังคงพัดพาความชื้นจากมรสุมเข้าไปลึกถึงพื้นที่ชั้นในของประเทศ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
"ส่วนที่ลำบากที่สุดคือมันกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องอาหารและการเดินทางไม่สะดวกเอามากๆ" จ้าว จุนเซี่ย ชาวเมืองหลัวเหอ ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลาง กล่าว
ฟุตเทจบนโซเชียลมีเดียที่ได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์เผยให้เห็นรถยนต์จำนวนมากจอดแออัดอยู่บนสะพานแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่เหนือน้ำท่วมในเมืองยู่ฮวน เมืองชายฝั่งของมณฑลเจ้อเจียง หลังจากฝนตกหนักเกือบ 200 มิลลิเมตรจนท่วมถนนบริเวณใกล้เคียง
สื่อของทางการระบุว่า ปริมาณฝนในสัปดาห์นี้ได้ทำลายสถิติเดิมในหลายพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียง รวมถึงมณฑลเหอหนานและหูเป่ยทางตอนกลาง
สถิติปริมาณฝนสูงสุดในหนึ่งวันของเดือนสิงหาคมถูกทำลายลงที่เมืองอู่กัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน โดยมีปริมาณฝนสูงถึง 209.5 มิลลิเมตร ขณะที่เมืองเซียงหยางมีปริมาณฝนอยู่ที่ 169.1 มิลลิเมตร
ประชาชนในภูมิภาคทางตอนเหนือและตอนกลางกำลังเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกต่อเนื่องอีกหลายวันจากแถบฝนขนาดใหญ่ของกลุ่มพายุที่เหลืออยู่
ที่เมืองหลัวเหอ "จ้าว" หญิงวัย 32 ปี ผู้สร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้นบน Douyin (TikTok เวอร์ชั่นจีน) เล่าว่า เธอได้ย้ายรถไปจอดบนที่สูงก่อนที่ฝนจะมาถึง เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนหลายปีก่อน
"พวกเราเอารถไปจอดห่างออกไป 2 กิโลเมตร เพราะน้ำท่วมขังแถวอพาร์ตเมนต์ของเราอาจรุนแรงเป็นพิเศษ" เธอกล่าวเสริม
ขณะนี้ นักอุตุนิยมวิทยาของจีนกำลังนำโมเดลพยากรณ์อากาศยุคใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์อากาศแบบเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้ว
ในแต่ละปี เหตุการณ์ฝนตกหนักระดับสุดขั้วสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและพัดพาผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย
ที่มา รอยเตอร์