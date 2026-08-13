“เปียงยาง” ยิงทดสอบมิสไซล์รอบใหม่ ส่งสัญญาณเตือน “สหรัฐฯ-เกาหลีใต้” หลัง “เซเลนสกี” โวย “รัสเซีย” ใช้มิสไซล์เกาหลีเหนือโจมตียูเครน

เอพี/เอเจนซีส์ – เปียงยางเช้าวันพุธ(12 ส.ค)ยิงทดสอบมิสไซล์จากชายฝั่งตะวันออกบินไกล 700 ก.ม ไม่กี่วันก่อนสหรัฐฯ-เกาหลีใต้จะเปิดฉากซ้อมรบประจำปี Ulchi Freedom Shield ตามหลังผู้นำยูเครนออกมาโวยปูตินใช้มิสไซล์เกาหลีเหนือโจมตี
เอพีรายงานวันนี้(12 ส.ค)ว่า คณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS เปิดเผยว่า มิสไซล์ถูกยิงออกมาจากพื้นที่วอนซาน(Wonsan) เมื่อเวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ(12) และบินไกลกว่า 700 ก.ม
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยเช่นกันว่า ตรวจจับการยิงมิสไซล์เกาหลีเหนือ
และเปิดเผยว่า มิสไซล์ตกลงนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลญี่ปุ่นและอยู่ระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น
การยิงทดสอบมิสไซล์ล่าสุดนี้เกิดไม่กี่วันก่อนสหรัฐฯและเกาหลีใต้จะเปิดฉากซ้อมรบประจำปี “Ulchi Freedom Shield” ที่กำลังจะเริ่มในวันที่ 17 ส.ค ที่จะถึงโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามเปียงยางที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยุทโธปกรณ์ทางการทหาร
บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวว่า เกาหลีเหนือมักใช้การซ้อมรบของศัตรูเป็นเสมือนข้ออ้างในการเพิ่มการทดสอบอาวุธของตัวเอง
กองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่า ทางกองทัพอยู่ในความพร้อมเพื่อขจัดการยั่วยุใดๆของเกาหลีเหนือในความร่วมมือกับสหรัฐฯ
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า ญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการทดสอบมิสไซล์เกาหลีเหนือผ่านทางสถานทูตในกรุงปักกิ่ง
“มันเป็นปัญหาร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยประชาชนญี่ปุ่น” เขากล่าว
รอยเตอร์รายงานว่า ฮง มิน (Hong Min) นักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติ (the Korea Institute for National Unification) ในกรุงโซลแสดงความเห็นว่า การทดสอบน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาวุธที่มีอยู่เดิม แต่การเลือกเวลาที่จะทดสอบนั้นจำเป็นต้องใช้การตัดสินใจทางการเมือง
การยิงทดสอบมิสไซล์วันพุธ(12)ถือเป็นครั้งที่ 11 ของการยิงทดสอบอาวุธมิสไซล์ในปี 2026 อ้างอิงจากการประเมินของเกาหลีใต้
รอยเตอร์ชี้ว่า JCS ของเกาหลีใต้ไม่ได้ระบุว่า มิสไซล์เป็นประเภทมิสไซล์พิสัยใกล้โดยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะที่นักวิจัยอาวุโส ฮง เปิดเผยว่า ระยะทาง เส้นวิถีโค้ง และไซต์ยิงทดสอบชี้ไปว่าอาจเป็นมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็น มิสไซล์ยิงจากเรือดำน้ำ
การยิงทดสอบเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนออกมาเปิดเผยว่า มอสโกใช้อาวุธมิสไซล์เกาหลีเหนือโจมตี
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในค่ำวันจันทร์(10) ออกมาเปิดเผยผ่านทางวิดีโอคลิปว่า
“เป็นครั้งแรกที่รัสเซียไม่สามารถก่อสงครามโดยปราศจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ”
บีบีซีชี้ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซเลนสกีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนและเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกออกมากล่าวหารัสเซียในการได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือ