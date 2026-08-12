อื้อฉาว! “อัลบานิส” เสียงแข็งไม่ขอโทษ “ญี่ปุ่น” หลังเทียบไซส์ “เมล่อน” ของกำนัลจาก “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ใหญ่บิ๊กบึ้มเท่าเต้าเซ็กส์ซิมโบลชื่อดัง “พาเมลา แอนเดอร์สัน”

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส วันอังคาร(11 ส.ค)กลางสภาแดนจิงโจ้ ปฎิเสธที่จะขออภัยต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ หลังเล่นมุกกลางรายการพ็อดแคสต์ชื่อดังเมื่อเดือนที่แล้ว เปรียบเทียบขนาด “คราวน์ เมล่อน” เมล่อนชื่อดังของกำนัลจากนายกฯหญิงบิ๊กบึ้มเท่ากับไซส์ของเซ็กส์ซิมโบลชื่อดัง 'พาเมลา แอนเดอร์สัน'
เดอะการ์เดียนของอังกฤษวันอังคาร(11 ส.ค)ว่า เรื่องอื้อฉาวเริ่มต้นในรายการพ็อดแคสต์ Bush Deep ออกอากาศเมื่อต้นกรกฎาคมก่อนหน้า ในรายการที่มีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส เป็นแขกรับเชิญ
ในรายการพบว่าอัลบานิสได้เล่าถึงของกำนัลจากนายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ที่ได้มอบผลไม้ชื่อดังแดนอาทิตย์อุทัย เมล่อนญี่ปุ่นชื่อ "คราวน์ เมล่อน" (Crow melon) ระหว่างการเยือนแดนดาวน์อันเดอร์
ปรากฏว่าในรายการ เขาได้ใช้มือแสดงเชิงสัญลักษณ์ไปที่บริเวณอกของตัวเองพร้อมกล่าวว่า “เธอนำมา 2 ลูกเหมือนที่คุณรู้”
ส่งผลทำให้ผู้จัดมากอารมณ์ขันชื่อดัง นิคกี ออสบอร์น (Nikki Osborne) ออกมาล้อโดยกล่าวว่า “เธอมาในภาพที่ดูเหมือน พาเมลา แอนเดอร์สัน”
บีบีซีรายงานว่า เรื่องฉาวร้อนไปถึงโตเกียว อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำแคนเบอร์รา ชินโง ยามากามิ (Shingo Yamagami) ได้ออกมาประณามผู้นำออสเตรเลียผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Australian ในวันจันทร์(10)
อดีตทูตชี้ว่า การออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเมล่อนของญี่ปุ่นของอัลบานิสนี้เป็นตลกเสียดสีทางเพศ พร้อมกล่าวว่า "พวกเขาทรยศสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและออสเตรเลีย”
ยามากามิกล่าวว่า “สิ่งสุดท้ายที่(นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ) คาดหวังคือการโดนล้อเลียนอย่างไม่เป็นทางการจากผู้นำที่ไว้ใจของพันธมิตรทางยุทศาสตร์ที่พิเศษของญี่ปุ่น”
เขากล่าวว่า "คราว์น เมล่อน (Crown melon) เป็นผลไม้ที่มีค่ามากที่สุดในสุดในญี่ปุ่นและได้รับการเทิดทูนเป็นเสมือนสิ่งที่พิเศษ” และเสริมว่า เมล่อนผลเดียวมีราคาไม่ต่ำกว่า 30,000 เยน" (188 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6,231 บาท)
ในบทบรรณาธิการ อดีตทูตญี่ปุ่นกล่าวว่า
“ดังนั้นแล้ว ท่านนายกฯ ขอได้โปรดมีความสุขกับความหวานและสดชื่นแบบผลไม้ของเมล่อนโดยปราศจากความคิดไปถึงกายวิภาคของสตรี และหันกลับไปให้ความสนใจต่อสิ่งที่ประเทศทั้งสองของพวกเราต้องทำร่วมกัน”
เดอะการ์เดียนรายงานว่า กลางรัฐสภาแดนดาวน์อันเดอร์ในวันอังคาร(11) มีการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านว่า อัลบานิสต้องการที่จะขอโทษหรือไม่
ส.สพรรคลิเบอรัล แมรี อัลเดรด (Mary Aldred) ออกมาตำหนิผู้นำโดยชี้ว่า ความเห็นของอัลบานิสเกี่ยวกับเมล่อนญี่ปุ่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความนับถือผู้อื่น
และอัลบานิสตอบกลับมาว่า “ผมขอปฎิเสธต่อข้ออ้างใดๆในคำถาม”
ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ The Australian รายงานวันอังคาร(11)ว่า รัฐบาลโตเกียวได้ส่งโทรเลขทางการทูตมายังออสเตรเลียเมื่อกรกฎาคม ไม่กี่วันหลังรายการพ็อดแคสต์ออกอากาศครั้งแรก
โดยมีเนื้อหาว่า มีรายงานเรื่องอื้อฉาวในสื่อออสเตรเลีย และกล่าวต่อว่า พวกเขาตรวจไม่พบความมุ่งร้ายในคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอัลบานิส