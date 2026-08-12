ไฟไหม้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1 ราย

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเปิดเผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่นอกชายฝั่งเกาะบาหลี สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอินโดนีเซีย ในวันพุธ (12 ส.ค.) ซึ่งนับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่สองในลักษณะนี้ภายในเวลาไม่กี่วัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่สามารถช่วยเหลือคนอื่นไว้ได้มากกว่า 170 คน
มูฮาหมัด ฮาริยาดี เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า เรือของกองทัพเรือและเรือลำอื่น ๆ ได้ช่วยกันอพยพประชาชน 172 คน ออกจากเรือลำที่ประสบเหตุ ซึ่งในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย 2 คนรวมอยู่ด้วย
ฮาริยาดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บนเกาะลอมบอก จุดหมายปลายทางของเรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวที่เดินทางมาจากบาหลี ระบุว่า หญิงชาวอินโดนีเซียวัย 19 ปี ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้ว
ช่างภาพของเอเอฟพีที่เมืองเลมบาร์ ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะลอมบอก เห็นร่างของผู้เสียชีวิต 1 ราย ถูกนำขึ้นฝั่งในถุงซิปใส่ศพ
คีกี ออกตา ปราดิกา ผู้รอดชีวิตวัย 25 ปี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในเมืองเลมบาร์ว่า เขาคว้าเสื้อชูชีพไว้ก่อนจะกระโดดลงน้ำพร้อมกับผู้โดยสารอีกหลายคน
"ต้องรออยู่หลายชั่วโมงกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง" เขากล่าว
ฮาริยาดีกล่าวว่า ผู้โดยสารได้รับการอพยพโดยเรืออย่างน้อย 3 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือของกองทัพเรือและเรือเฟอร์รี่อีกลำที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือในช่วงเช้า
เรือค้นหาและกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้ว และมีเฮลิคอปเตอร์กำลังบินสำรวจสถานการณ์จากทางอากาศ
ก่อนหน้านี้ ฮาริยาดีระบุว่าไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือติดค้างอยู่บนเรือเฟอร์รี่ที่กำลังลุกไหม้แล้ว
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้สูญหาย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้เสียชีวิต 5 ราย จากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่นอกชายฝั่งเกาะชวา
อุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ และพึ่งพาการเดินทางด้วยเรือเป็นหลักสำหรับการขนส่งในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
มาตรฐานความปลอดภัยที่หย่อนยานและสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ คือสาเหตุหลักของภัยพิบัติเหล่านี้
เมื่อเดือนที่แล้ว เรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 70 คน ได้อับปางลงขณะเดินเรือใกล้กับเกาะเซอลายาร์ เกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของเกาะสุลาเวสี
เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต 4 ราย แต่ปฏิบัติการค้นหาได้ยุติลงโดยที่ยังมีผู้สูญหายอย่างเป็นทางการอีก 14 คน
ที่มา เอเอฟพี