ผู้นำอังกฤษเตรียมประชุมด่วน รับมือคลื่นความร้อนและภัยแล้ง

สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี แอนดี เบอร์แนม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลในวันพุธ (12 ส.ค.) เพื่อหารือถึงมาตรการรับมือกับอากาศร้อนจัด ไฟป่า และภัยแล้ง ในขณะที่สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนเป็นรอบที่ 5 ของปีนี้
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษเตือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า อุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึงประมาณ 37 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไป ในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของอังกฤษ รวมถึงบางส่วนของภูมิภาค มิดแลนด์ส
หัวหน้าฝ่ายดับเพลิงระบุว่า ปีนี้ได้เข้าควบคุมเหตุไฟป่าไปแล้วถึง 966 ครั้งทั่วอังกฤษและเวลส์ โดย 185 ครั้งเกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วง 10 วันแรกของเดือนสิงหาคม ขณะที่ภาคการเกษตรได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต
"เราจะยังคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชน ปกป้องแหล่งน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป" โฆษกทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าว
พื้นที่ส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะภัยแล้งฉับพลัน ซึ่งเกิดจากปริมาณฝนที่ตกน้อยมากร่วมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่า อังกฤษและเวลส์เพิ่งเผชิญกับเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ 190 ปี
ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่า ประชาชนราว 45 ล้านคนในประเทศกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และประชาชนอีก 27 ล้านคนกำลังเผชิญกับมาตรการจำกัดการใช้น้ำ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนในสหราชอาณาจักรแล้วประมาณ 2,877 รายในปีนี้
สภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การประปาสาธารณะ และสัตว์ป่า
ที่มา รอยเตอร์