เดือดอีกรอบ!ต่างฝ่ายไม่ยั้งมือ ฮูตีซัดเรือซาอุฯในทะเลแดง ส่วนUSโจมตีเรือปานามาอ้างละเมิดปิดล้อมอิหร่าน

สหรัฐฯและฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ต่างโจมตีเรือของฝ่ายตรงข้ามเมื่อวันอังคาร(11ส.ค.) ท่ามกลางแนวโน้มที่เลือนลางลง ในความเป็นไปได้ที่สงครามซึ่งลากยาวมานาน 5 เดือนจะยุติลงในเร็ววันนี้ โดยเตหะรานยืนกรานว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดตายจนกว่าวอชิงตันจะยอมรับเงื่อนไขต่างๆของพวกเขา
พวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลเล่นงานซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ได้โจมตีเรือลำหนึ่งของซาอุดีอาระเบีย ที่กำลังบรรทุกยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ตามรายงานของซาบา สื่อมวลชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตี
ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเหตุโจมตีดังกล่าว แต่กระทรวงคมนาคมเยเมนเผยว่ามีลูกเรือ 4 คนเสียชีวิต ในเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าพวกฮูตีโจมตีเรือสินค้าขนาดเล็กลำหนึ่งในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ในวันอังคาร(11ส.ค.) ทั้งนี้หากมันได้รับการยืนยัน การตายของลูกเรือบนเรือ "ติฮามาห์" ซึ่งมีอียิปต์เป็นเจ้าของ จะถือเป็นเหตุเสียชีวิตแรก ในปฏิบัติการโจมตีของฮูตี ที่เล็งเป้าเล่นงานเรือทั้งหลาย นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น
ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐฯเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ MH-60 ของกองทัพเรืออเมริกาลำหนึ่ง ได้ยิงขีปนาวุธเฮลล์ไฟร์ ก่อความเสียหายแก่ระบบบังคับเลี้ยวของเรือสินค้าลำหนึ่งที่ประดับธงปานามา หลังเพิกเฉยต่อคำเตือนซ้ำๆว่ากำลังละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่าน แหล่งข่าวด้านการเดินเรือเผยกับรอยเตอร์สว่า เรือลำนี้ถูกกองทัพสหรัฐฯเล่นงานนอกชายฝั่งปากีสถาน ขณะกำลังแล่นเข้าสู่อ่าวโอมาน
เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นในขณะที่ทั้งอิหร่านและสหรัฐฯต่างยกระดับวาทกรรมตอบโต้กันเดือดดาลขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
โมห์เซน เรซาอี เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของอิหร่าน กล่าวในวันอังคาร(11ส.ค.) ว่าเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ จะยังคงถูกปิด จนกว่าสหรัฐฯจะตอบรับเงื่อนไขของอิหร่านในการยุติสงคราม นั่นคือปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ และหยุดสงครามต่างๆทั่วภูมิภาค ในนั้นรวมถึงในเลบานอนและฉนวนกาซา
เงื่อนไขดังกล่าวของเตหะราน มีขึ้นตามหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยื่นข้อเรียกร้องใหม่ในวันจันทร์(10ส.ค.) บอกว่าอิหร่านควรจ่ายเงินชดใช้แก่ผู้คนที่เสียชีวิตในสงคราม เหตุโจมตีต่างๆและการประท้วง ตลอดช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
ตลอดช่วงเวลาของความขัดแย้ง ทรัมป์ได้สลับไปมาระหว่างการขู่ว่าจะยกระดับความรุนแรงกับการอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว
ในคำสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในช่วงค่ำวันจันทร์(10ส.ค.) ทรัมป์บ่งชี้ว่าความไม่แน่นอนในปัจจุบันอาจลากยาวไปสักพัก บอกว่าเขาจะแค่โยกตัวตามจังหวะไปเรื่อยๆ "มันเป็นรูปแบบการเจรจาของผม ส่วนพวกเขาเป็นนักเจรจาที่เจ้าเล่ห์มากๆ"
ความเห็นของ เรซาอี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันอาทิตย์(9ส.ค.) ให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดลำดับ 2 ขององค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของอิหร่าน เป็นสิ่งบ่งชี้หนักแน่นที่สุดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับมาเปิดสำหรับการล่องเรือในเร็ววันนี้
"ตราบใดที่อเมริกาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและไม่ยอมรับเงื่อนไขของอิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิด" เรซาอีกล่าว ตามรายงานของทาสนิม สื่อมวลชนของเตหะราน ขณะที่ยังไม่มีความเห็นมาจากวอชิงตัน ต่อคำพูดล่าสุดของฝ่ายอิหร่าน
มีผู้คนเสียชีวิตไปหลายพันคนในความขัดแย้ง นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เตหะรานตอบโต้ด้วยการถล่มทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกา ในประเทศต่างๆ รวมถึงโอมาน, จอร์แดน, คูเวต, อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย
ในแนวโน้มที่สถานการณ์อาจลุกลามขึ้นไปอีก ทาง โมฮัมหมัด เรซา นักดี ที่ปรึกษารายหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งในวันอังคาร(11ส.ค.) ว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามกำลังพัฒนาศักยภาพในการดำเนินปฏิบัติการต่างๆในผืนแผ่นดินของศัตรู
"เราจำเป็นต้องมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายปฏิบัติการสู้แผ่นดินของศัตรู เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและเมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำสั่ง" เขากล่าว "นี่คือลักษณะของหลักนิยมเชิงรุกที่จำเป็นต้องมีให้ได้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)