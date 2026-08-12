ใครก็ได้ช่วยที!เขมรดิ้นรนสุดตัว เสนอจ่ายเงินสายการบินสูงสุด2ล้าน ช่วยโปรโมทท่องเที่ยวกัมพูชา

กัมพูชาเปิดตัวโครงการให้เงินทุนสนับสนุนสำหรับการทำการตลาดร่วม เสนอมอบเงินแก่สายการบินต่างๆสูงสุด 60,000 ดอลลาร์(ราว 1.98 ล้านบาท) ต่อรอบการทำงาน สำหรับโปรโมทประเทศแห่งนี้ในตลาดนานาชาติ จากการเปิดเผยของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเขมรในวันอังคาร(11ส.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่กัมพูชาหาทางเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการเชื่อมต่อทางอากาศและฟื้นฟูอุปสงค์ด้านการเดินทาง
โครงการ "“Fly Cambodia Co‑Marketing Grant" จะชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่สายการบินต่างๆในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวกัมพูชาตามเส้นทางที่สายการบินนั้นๆให้บริการ โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ผู้โดยสารและส่งเสริมความอยู่รอดในระยะยาวของบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนค่าปฏิบัติการต่างๆ
"การเชื่อมต่อทางอากาศเป็นรากฐานสำหรับการเข้าถึงตลาด แต่ประสิทธิภาพของเส้นทางการบินที่ยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของผู้โดยสาร" คิม มิเนีย ซีอีโอคณะกรรมการการท่องเที่ยวกัมพูชา (CTB) กล่าว
ความคิดริเริ่มนี้มีขึ้นในขณะที่กัมพูชาได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน สนามบินนานาชาติเตโชมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่งเปิดใช้ในปี 2025 ตามหลังสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ ในปี 2023 และได้มีการขยายรันเวย์ที่ท่าอากาศยานสีหนุวิลล์
CTB รบุว่าโครงการนี้เป็นการสานต่อโครงการรณรงค์ร่วมก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการร่วมกับสายการบินต่างๆและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวทั้งหลาย ที่มีเป้าหมายเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับช่องทางการจองตั๋วต่างๆ และเปลี่ยนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวให้เป็นความต้องการเดินทางที่เกิดขึ้นจริง
(ที่มา:เคพีทีอิงลิช)